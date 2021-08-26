聯手中資摜壓股價再入主台科技公司 啟亨負責人、青雲董座判刑

高等法院審酌江、呂均坦承犯行，今依證券交易法高買低賣證券罪，判江10月、呂1年8月徒刑，均獲緩刑3年。（資料照）

2021/08/26 17:27

〔記者楊國文／台北報導〕中國繪圖卡龍頭七彩虹集團負責人萬山有意入主台灣承啟科技，卻涉嫌和啟亨公司負責人江殷貴、青雲視訊董事長呂禮正聯手，先摜壓股價，再收購股票入主，藉此省下9千多萬元收購成本，高等法院審酌江、呂均坦承犯行，今依證券交易法高買低賣證券罪，判江10月、呂1年8月徒刑，均獲緩刑3年，江亦應支付公庫20萬元、呂支付公庫100萬元，萬山另由原審審理中。

檢方起訴指控，2011年間，萬山欲尋求在台灣、香港投資發展，委由呂禮正代為研究投資台灣方案，同年5月，江殷貴、呂禮正、萬山討論並決定，共同出資購買承啟科技股票以取得經營權，並推由呂出面與承啟公司董事長接洽獲初步同意。

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2011年7月，江殷貴、呂禮正、萬山等3人討論如何購買承啟股票，以入主承啟公司。江提議在公開市場上賣出股票以壓低承啟公司股價，以節省參與私募認股成本，呂2人均同意，同年9月至11月間，江3人連續以低價或接近跌停價出脫持股壓低股價，再以低價大舉承接股票，致使承啟股價由每股7.03元下跌至5.92元，與當時同類半導體股票上漲趨勢不符，之後再以每股6.88元價格，大量認購承啟股票，持股達46.2%，成為最大股東，從中節省收賄成本共9千多萬元。

金管會蒐證查察有異，主動報請檢調單位偵辦，將江等人起訴。

新北地院審理時，江殷貴坦承犯罪，呂禮正則辯稱，萬山未要求他壓低股價，他也沒有跟江一起摜壓股價，也沒有坑殺投資人意圖及不法所得。

新北地院審結，依證券交易法高買低賣證券罪，判江10月徒刑、緩刑3年，另應支付公庫20萬元；呂男判3年6月，可上訴；萬男則另行審結。檢察官認為一審判刑過輕，呂男不服判刑太重，均上訴高等法院。

高等法院審理時，江仍認罪；呂在一審雖否認犯行，但在高院已改口認罪，高院認定，考量呂之前在偵查中已自白犯行，因此今減予呂減刑，改判1年8月徒刑，緩刑3年及應支付公庫100萬元，江則維持原判。還可上訴。

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