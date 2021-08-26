機車停路外草皮拍追焦照被開單 警認錯誤引用法條撤單

花蓮縣吉安警分局員警日前針對省道台11線上，對機車追焦的玩家開罰，引發民眾不滿。（民眾提供）

2021/08/26 16:03

〔記者王錦義／花蓮報導〕不少人會在路邊針對過彎的機車追焦攝影，拍下機車動感畫面及公路之美。花蓮縣吉安警分局員警日前針對省道台11線上，對機車追焦的玩家開罰，處罰條文為道路交通管理處罰條例第45條12款，開罰攝影者的機車任意駛離邊線，吉安警分局今認為承員警引用法條有誤，主動撤單。

20多歲的張姓男子與友人共2人，昨天下午到台11線25.5公里處、花蓮水漣彎道拍追焦畫面，機車停在路外草皮區，兩人坐在草地上聊天，花蓮吉安警分局宋姓員警下午2點巡邏經過，上前開單，張男雖主張該處並非道路範圍，仍遭警方驅離，並被依道路交通管理處罰條例第45條1項12款「任意駛出邊線」取締。

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張男把紅單和現場影片貼上臉書，影片中可看到員警和張男對話，警方質問時，張男回答他騎車到路肩停下來，再進入草地停車、拍照。員警質疑「你有證明車子是牽進來的嗎？」張男回答沒有，但反問警員「你也沒辦法證明」，警員則說「我可以調監視器看是你騎過來的」，雙方溝通無效，警方開單，告知張男可申訴，並請兩人離開。

對於罰單內容許多網友認為不合理，質疑警方「請問如何在不駛離路面邊線的情況下，進行路邊停車，或是進路外停車場，或是駛入大樓地下室？」，網友認為警方處罰路邊追焦手的法條千奇百怪，有台南警察用「於道路拍攝電影」來開罰、再到苗栗警察用「行人妨礙交通」，再到花蓮縣警局用「任意駛離路面邊線」，認為警方已經濫權執法、荒謬至極。

花蓮吉安警分局副分局長鄭金龍說，為防制交通事故、遏止超速過彎等危險駕車行為，會加強台11線交通稽查勤務，昨天員警發現1輛普通重機停在路旁草坪，依道交條例開單，經查該處不屬道路範圍，認為員警引用法條有誤，會主動撤單，將依規定懲處並加強警員法令教育。警方也提醒，在交通要道附近追逐、蹲、立、拍照等行為皆有可能衍生交通安全疑慮，民眾應該避免。

花蓮縣吉安警分局員警日前針對省道台11線上，對機車追焦的玩家開罰，引發民眾不滿。（民眾提供）

花蓮縣吉安警分局員警日前針對省道台11線上，對機車追焦的玩家開罰，引發民眾不滿。（民眾提供）

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