國巨前總裁陳木元無照駕直升機 台東地檢署起訴

東檢查扣陳木元所有的Robinson R22 BetaⅡ型輕型2人座直升機。（記者陳賢義翻攝）

2021/08/26 15:08

〔記者陳賢義／台東報導〕國巨前總裁陳木元涉嫌去年在台東東海岸駕駛無照直升機，民眾目睹舉報，檢警縝密蒐證後傳喚及查扣直升機，陳矢口否認，台東地檢署日前偵結，認為陳自始至終置飛安法治於無物，且毫無悔意，任為謊言，依違反民用航空法罪嫌起訴，並議法官從重量處，不得易科罰金。

去年10月間東海岸上空突有民間直升機飛行，台東縣警局獲報展開偵辦，並由東檢檢察官指揮成立專案小組，查扣到1架Robinson R22 BetaⅡ型輕型2人座直升機，發現所有人為國巨前總裁陳木元，隨後將他傳喚到案，陳木元矢口否認駕駛，檢方訊後諭令25萬元交保並查扣直升機。東檢日前偵結，將陳木元依違反民用航空法第103條使用違法航空器飛航、第104條無證照飛航等罪嫌提起公訴。

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台東地檢署主任檢察官謝長夏表示，陳的直升機有效檢定證過期，未有體格檢查合格證明，雖然陳認為航空法太舊不合時宜，且矢口否認駕駛，但檢察官根據民航局資料和證人指述，認為陳有駕駛直升機。另外，根據檢察官調查，陳從2015年起至2020年間，每年都會開一次直升機，時間5分鐘，計有6次無照駕駛，重大違反飛安行為自應以國家刑罰權嚇阻，以維飛航安全與社會教育。

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