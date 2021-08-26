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    首頁　>　社會

    前海巡隊員涉走私154隻猫害安樂死 16年前曾涉貪侵佔9千包私菸

    涉及154隻品種猫走私案的前海巡隊員張芳溢（原名：張平南），曾在2004年被檢舉侵吞18箱共9000包私菸，一、二審都依貪污罪判徒刑5年，但更二審法官認為，當時查緝現場十分混亂，且沒有證據證明查獲私菸數確實為299箱，依罪疑唯輕法則，改判無罪。（讀者提供）

    涉及154隻品種猫走私案的前海巡隊員張芳溢（原名：張平南），曾在2004年被檢舉侵吞18箱共9000包私菸，一、二審都依貪污罪判徒刑5年，但更二審法官認為，當時查緝現場十分混亂，且沒有證據證明查獲私菸數確實為299箱，依罪疑唯輕法則，改判無罪。（讀者提供）

    2021/08/26 15:34

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕涉及154隻品種猫走私案的前海巡隊員張芳溢（原名：張平南），曾在2004年6月11日被檢舉侵吞18箱共9000包私菸，一、二審都依貪污罪判徒刑5年，但更二審法官認為，當時查緝現場十分混亂，且沒有證據證明查獲私菸數確實為299箱，依罪疑唯輕法則，改判無罪。

    判決指出，2004年6月10日晚間10點多，北部地區機動海巡隊張姓隊員接到線民「阿水」來電，指宜蘭縣大溪漁港有一艘「立有十一號」漁船有走私貨物，張員隨即通知同隊的張平南和劉姓隊員於隔天凌晨1點多趕抵大溪漁港。

    3人到場後，發現臺北機動查緝隊戚姓查緝員也接到線報到場，經協調後，由臺北機動查緝隊主辦這起走私案，北部地區機動海巡隊負責協辦，戚再指示海巡官兵多人從漁船搬出走私香菸用軍卡帶回隊部清點、送驗。

    海巡署在案件偵破後接獲檢舉，指稱當初從漁船查獲的私菸數量是299箱，但其中18箱（共9千包）私菸被張平南等人載走，海巡署獲報展開調查，張平南等人喊冤，辯稱當時確實有先載走18箱香菸，但後來確定是臺北機動查緝隊主辦此案後，有把香菸戴回港邊交還給承辦人員。

    不過，一、二審法官都認為他們侵吞18箱私菸，依貪污罪判刑5年、遞奪公權3年，張平南等人一路喊冤，直到2009年2月，更二審法官持不同看法，認為當時查緝人車眾多現場十分混亂，且戚姓查緝員回報隊部時，曾回報查到的私菸有289、291、281、299箱等不同數字，因此無法證明查獲私菸數確實為299箱，依罪疑唯輕法則，改判他們3人無罪定讞。

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