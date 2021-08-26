被控害中華電越南分公司慘賠6億 前總座張勝雄涉背信罪起訴

中華電信越南分公司前總經理張勝雄，前年被檢調搜索及約談到案後，被諭令150萬元交保。（資料照）

2021/08/26 13:22

〔記者錢利忠／台北報導〕中華電信越南分公司前總經理張勝雄，被控承攬中華電未經營的太陽能電廠興建工程發包給親友，導致公司慘賠2000萬美元（約新台幣6億元）；台北地檢署查出張勝雄任職於越南子公司，而非上市母公司中華電信，無法以證券交易法論刑，今依刑法背信罪將張勝雄及其親友等5人起訴。

張勝雄前年被檢調約談後曾表示，這個案子沒有動用公司一毛錢，而且幫中華電賺了很多錢，違約的賠償據專業估計大概2000萬美金，這不是他造成的，是公司不當決策的結果，他完全是站在公司的立場，為了公司的利益著想。

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檢調調查，2015年至2016年間，張勝雄被中華電派往越南分公司任總經理，明知母公司從未經營過太陽能電廠事業，無力承攬太陽能電廠的興建工程，卻與包括聚恆科技、匯僑，以及柬埔寨當地開發商等3家廠商簽約，計畫在柬埔寨經濟特區內興建大型太陽能電廠。

檢調勘查合約發現，張勝雄在合約中掛保證，訂出電廠完工營運後的發電量，簽下不利於公司利益的合約，後來廠房沒依合約進度完工，導致中華電蒙受違約金及融資等損失，後因多家廠商在工程中受到鉅額損失，接連向中華電檢舉，總公司進行內部稽查，才驚覺張勝雄涉嫌於2015年間挪用越南分公司16億元公款當簽約金，承攬柬埔寨的太陽能電廠興建工程；此外，張另以胞姊名義在香港設立公司，將其承攬的電廠興建工程發包給胞姊張素琴、姐夫謝瑞隆的香港公司及友人林銘鏞旗下公司。

張勝雄承攬的電廠後來沒依合約進度完工，使中華電面臨違約金及融資等合計約6億元的鉅額損失，但他將責任推給當初簽約的中華電越南分公司，由越南分公司認列虧損；事情曝光後，2017年4月，張勝雄被中華電降調回台灣總公司擔任高級工程師，中華電內部釐清後向檢調單位提告。

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