國道1號逼車射殺情侶 凶嫌槍藏苗栗山區查獲2把槍、多顆子彈

曾姓男子持槍在國道開槍傷人，警方昨天在苗栗三義尋獲藏匿的2把改造手槍和子彈。（記者陳建志翻攝）

2021/08/26 12:30

〔記者陳建志／台中報導〕桃園市26歲李姓男子，21日晚上開車載女友南下台中，行經國道1號豐原到大雅路段，疑因行車糾紛，遭後方車輛逼車開槍，李男左手腕中彈後趕緊下交流道報案送醫，正當國道警方全力查緝時，霧峰分局警方追查曾姓男子（40歲）持有槍械案，發現曾嫌使用的車子就是涉嫌國道槍擊的作案車輛，與國道警方共同偵辦，昨天前往太平逮捕曾男，並前往苗栗三義山區起出藏匿的2把改造手槍和數十顆子彈，訊後依殺人未遂、槍砲彈藥罪嫌向法院聲請羈押獲准。

霧峰分局警方日前接獲線報，發現曾姓男子擁槍自重，經布線查緝發現落腳在台中太平，查緝比對後，發現曾男使用的車輛涉嫌21日晚上國道1號槍擊案，經與國道公路警察局專案小組聯繫後共同偵辦。

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警方昨天下午4點前往曾男在太平的住處逮人，當場將曾男逮捕，不過現場未發現槍械，經開導後曾男交出槍枝下落，警方帶著曾男在苗栗三義山區起出藏匿的2把90改造手槍和數十顆子彈。

曾男初步坦承涉嫌國道槍擊案，表示因行車糾紛不滿才開槍洩憤，至於詳細案情還有待國道警方訊問後釐清，警方訊後依殺人未遂、槍砲彈藥罪嫌移送法辦，經向法院聲請羈押獲准。

霧峰分局李建興分局長才剛上任就偵破槍擊案，強調警方維護治安不打折，對於街頭暴力和擁槍自重一定全力偵破，也提醒民眾發生行車糾紛，立即撥打110尋求警方協助，並保留行車紀錄器影像，保障自身利益。

涉嫌國道1號槍擊案的曾姓男子，遭警方逮捕移送法辦。（記者陳建志翻攝）

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