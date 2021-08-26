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    首頁　>　社會

    醉漢咆哮診所做勢攻擊護理師、病人 警民合力壓制送辦

    朱姓男子昨晚到診所就醫，全身酒味，大聲咆嘯，並作勢要攻擊診所護理師及病人，遭診所其他人員及獲報趕抵的警方合力壓制，訊後依醫療法移送法辦。（讀者提供）

    朱姓男子昨晚到診所就醫，全身酒味，大聲咆嘯，並作勢要攻擊診所護理師及病人，遭診所其他人員及獲報趕抵的警方合力壓制，訊後依醫療法移送法辦。（讀者提供）

    2021/08/26 11:18

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市48歲朱姓男子昨晚到前鎮區某診所就醫，因未帶健保卡先置放押金，返家拿健保卡再次回診所換押金時，他全身酒味，在治療室大聲咆嘯，並做勢要攻擊診所護理師及病人，遭診所其他人員及獲報趕抵的警方合力壓制，經酒測值1.23，訊後依醫療法移送法辦。

    朱姓男子昨晚因身體不適，到前鎮區某診所就醫，他因未帶健保卡，先在診所置放押金，再返家拿健保卡換押金，由於朱男先前曾在診所言語騷擾醫護及看診病人，蔡姓護理師擔心朱男再犯，緊急通知丈夫及小孩來幫忙留意朱男言行舉止。

    晚間8時30分許，朱男拿著健保卡再次到診所換押金時，他全身酒味，且在治療室大聲叫囂、胡言亂語，當蔡姓護理師要幫黄姓病人打針時，朱男竟對病人拉扯、叫囂，並做勢要攻擊病人及蔡姓護理師。

    朱男的惡行妨害護理師執行醫療行為，診所人員見狀報警，並趁朱男不注意，由蔡姓護理師的丈夫、小孩及黄姓病人上前合力壓制朱男，警方隨後也趕到控制現場，將朱男帶回派出所查處，同時對朱男施以酒精測試，呼氣值高達1.23mg/l。

    雖然相關當事人對於朱男不理性的行為均表示不予追究，但警方仍依醫療法第106條「對於醫事人員或緊急醫療救護人員以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨害其執行醫療或救護業務者」移送法辦。警方也譴責醫療暴力，民眾不要因酒後失控，傷了醫護人員的心，更讓自己吃上刑責。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警方訊後依醫療法將朱男移送法辦。（讀者提供）

    警方訊後依醫療法將朱男移送法辦。（讀者提供）

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