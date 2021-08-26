羅淑蕾跟團旅遊被爆耍大牌 怒告團友求償敗訴確定

法院一審、二審都認為被告蔡女沒有無中生有、杜撰事實的惡意，評論也未逾合理原則，判羅淑蕾敗訴，最高法院駁回上訴，蔡女確定免賠、免道歉。（資料照）

2021/08/26 11:17

〔記者張文川／台北報導〕前立法委員羅淑蕾卸任立委後，4年前跟團到加拿大旅遊，事後卻被同團蔡姓女遊客公開質疑她「耍大牌」影響行程，羅淑蕾認為所言不實，控告蔡女民事求償200萬元並登報道歉，法院一審、二審都認為蔡女沒有無中生有、杜撰事實的惡意，評論也未逾合理原則，判羅淑蕾敗訴，最高法院駁回上訴，蔡女確定免賠、免道歉。

蔡女2017年投訴媒體指出，羅淑蕾與前立委郭素春（現任立委洪孟楷之母）等一行21人，和蔡女等10人併團至加拿大旅遊，羅淑蕾仗著己方人數多，又有前立委的身分加持，行程都得照著他們來，領隊只服務羅淑蕾、郭素春等人，「完全放生另外10人」。

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例如在阿岡湖獨木舟行程時，因羅淑蕾等人覺得太危險而不願乘坐，司機不想兩頭載客，只好取消行程；又於搭波士頓鴨子船時，也因羅淑蕾等人集合不準時，拖到晚上9點才吃晚餐。

蔡女又說，羅淑蕾一行人上車也慢吞吞，集合時間到了還在逛街拍照，拖40分鐘才上車，延誤行程致錯過很多行程；羅淑蕾等人還嫌飯店差，獲旅行社退費且免收小費，併團成員卻無此優惠。

羅淑蕾狀告蔡女刑事誹謗，台北地檢署調查後認為蔡女受訪時只是抱怨行程受影響，未說羅「官威很大」，處分不起訴，羅聲請交付審判，也被駁回。羅淑蕾續提民事求償，主張蔡女未經查證即指責她官威很大，侵害她名譽，要求蔡女道歉並賠償200萬元。

一審台北地院認為蔡女所述與公共利益有關，為可受公評之事，羅淑蕾身為知名公眾人物，可透過媒體為自己辯護澄清，對於批評應有更大的容忍程度；蔡女言論雖或有誤會、誤認、過度聯想及推論偏頗引申，但仍有相當理由確信為真，沒有無中生有、杜撰事實的惡意，未逾越合理評論原則，判羅淑蕾敗訴。

二審高等法院去年12月底駁回上訴，維持原判，羅上訴三審；最高法院審理後認為，二審判決沒有違誤，駁回上訴確定。

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