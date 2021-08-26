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    85大樓本月2度毒趴被查獲 無照日租套房裁罰30萬、斷水電

    苓雅警方昨下午聯合市府相關單位對85大樓12間違規日租套房斷水斷電。（讀者提供）

    苓雅警方昨下午聯合市府相關單位對85大樓12間違規日租套房斷水斷電。（讀者提供）

    2021/08/26 10:11

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市蕭姓男子在85大樓21樓無照經營日租套房，108年底被勒令歇業，仍非法經營，且無視防疫期間，任由旅客群聚吸毒，本月4日遭警方查獲2男1女吸毒，23日又被查獲3男2女開毒趴，因違規情節重大，除了裁罰30萬元，警方聯合市府相關單位，昨下午5時對12間違規套房斷水斷電。

    警方調查，蕭姓業者未取得旅館登記證，卻於85大樓21樓自行經營日租套房，108年12月10日被裁罰20萬元並勒令歇業，但業者仍非法經營日租套房，本月4日凌晨因為房客聲音太吵，吸引警方上門，而查獲2男1女在房間內開毒趴。

    本月23日深夜，警方又在21樓查獲豐姓女子等3男2女持有並吸食毒咖啡包，因無視防疫規定，非同住者非必要之社交聚會，除依毒品罪嫌送辦，另依違反傳染病防治法規定製單舉發。

    警方於24日下午通知蕭姓業者到場陳述意見，並檢具現場查獲相關事證資料，報請市府觀光局依權管裁處。

    苓雅警分局長梁東山率隊，昨下午聯合市府觀光局、工務局、消防局等單位，會同85大樓管理委員會總幹事等人員到場勘查，對違規業者經營12間日租套房，執行斷水斷電，並於下午6時30分許全數斷水斷電完畢，以宣示市府執行防疫措施的決心。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    市府相關單位昨對85大樓12間違規日租套房斷水斷電。（讀者提供）

    市府相關單位昨對85大樓12間違規日租套房斷水斷電。（讀者提供）

    苓雅警方昨下午聯合市府相關單位對85大樓12間違規日租套房斷水斷電。（讀者提供）

    苓雅警方昨下午聯合市府相關單位對85大樓12間違規日租套房斷水斷電。（讀者提供）

    市府相關單位昨對85大樓12間違規日租套房斷水斷電。（讀者提供）

    市府相關單位昨對85大樓12間違規日租套房斷水斷電。（讀者提供）

    高雄苓雅警方23日深夜在85大樓日租套房內，查獲2名熱褲辣妹與3男群聚開毒趴。（讀者提供）

    高雄苓雅警方23日深夜在85大樓日租套房內，查獲2名熱褲辣妹與3男群聚開毒趴。（讀者提供）

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