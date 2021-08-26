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    持槍搶2名按摩妹辯稱「強迫症」發作 法官打臉不減刑

    吳男持空氣槍強盜按摩女子，辯稱是罹患強迫症。（示意圖）

    吳男持空氣槍強盜按摩女子，辯稱是罹患強迫症。（示意圖）

    2021/08/26 10:04

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市吳姓男子去年5月間，持空氣槍搶劫兩名按摩女，他得手1次，搶得現金8800元，台中地院一審依攜帶兇器強盜罪、未遂罪判刑10年，他上訴二審，律師辯稱吳男罹患「強迫症」等精神疾病，有衝動控制困難症狀，高分院法官卻認為，吳男供稱他強盜原因是想償還房屋貸款，強盜後還索取按摩女的身分證拍照，威脅「不要搞花樣」，顯示吳男精神狀態正常，沒有可減刑的理由，維持一審的10年徒刑，可再上訴。

    判決書指出，吳男去年5月27日晚間7時許透過訊息，約張姓按摩女子於經營的工作室按摩，卻持一把空氣槍到場，用槍指著張女，威脅交出財物，張女趕緊把8800元交給吳男，吳男又逼張女拿出身分證，唸出行動電話號碼，再用手機拍身分證，威脅「不要搞花樣，我有妳家地址」後離去。

    事隔僅1個多小時，吳男又約徐姓按摩女子，當天晚間9時在其個人工作室內按摩，再持槍威脅徐女拿出錢財，但徐女身上沒錢，只能使出拖延戰術，吳男擔心時間太久而事跡敗露，未得手即離去。

    警方很快抓到吳男，但查扣的空氣槍殺傷力不高，台中地院認為吳男持槍強盜各為22歲及32歲的女人，構成攜帶兇器強盜罪、攜帶凶器強盜未遂罪各1次，合併判刑10年，吳男上訴二審，律師並指出，吳男並不缺錢，而是罹患「強迫症」等精神疾症，難以控制自己的衝動，聲明法官減刑。

    台中高分院法官卻認為，吳男落網時，警方問他為何持槍強盜？他答覆說，他之前有竊盜案，用家中的房屋貸款繳納易科罰金的錢，因此要償還房屋貸款的錢，才持槍搶劫，顯示吳男並非不缺錢，另外，吳男強盜張女之後，猶知要求被害人張女交付身分證及手機號碼，並以手機將張女身分證拍照，這些都顯示他精神狀態正常，沒有可減刑的理由，駁回上訴，維持10年徒刑。

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