毆打東協廣場總幹事 惡徒5萬交保

黃嫌等惡徒圍毆倒地的總幹事（圖中），行徑堪稱無法無天。（記者張瑞楨翻攝）

2021/08/25 23:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市知名東協廣場管委會本月13日改選主委時，9名惡徒闖入會場，毆打年近七旬的總幹事，把出席的市府女官員嚇到說不出話，施暴動機可能是覬覦經營權，以及1600萬元的營運基金，檢警昨天逮捕主嫌黃姓男子與14名共犯，黃嫌辯稱他以前喝酒時，與總幹事起糾紛，遂於當天率眾報復，此一辯詞疑點重重，台中地檢署以有串供湮滅證據等疑慮，向台中地院聲請羈押，不料，法官卻裁定5萬元交保，他已經繳納保金獲釋了。

對於上述裁定，台中地檢署指出，將等收到裁定書，再決定是否提出抗告。

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檢警調查，45歲、有黑道幫派背景的黃嫌，不但涉入這起主委選舉暴力案，他也涉入至少2起暴力恐嚇勒索案，其一是涉嫌去年8月間，假裝向1名於夜市擺攤的被害人提供打工賺錢機會，再以辦事不力，導致損失為由，設局逼簽面額500多萬本票，再強押被害人，用暴力威逼償還債務，強索現金100多萬元，另外，今年4月間還涉嫌勒索的許姓被害人，毆打逼簽1000萬元本票。

調查顯示，胡姓總幹事於案發當天，下午1時許才到東協廣場7樓，9名惡徒從1樓搭乘電梯，直奔7樓選舉會場（另有至少2人把風，或先上7樓通報總幹事行蹤），衝入後直接毆打胡姓總幹事，沒有毆打其他在場的人，顯示暴行早已計畫預謀妥當，不過，黃嫌卻辯稱不是介入選舉，而是之前到東協廣場喝酒，與胡姓總幹事發生糾紛，才會率眾去討公道。

胡總幹事並不認識黃嫌等人，也否認喝酒起糾紛一事，他懷疑是「誤解、誤認」，檢方則認為黃嫌不吐實，有串證與湮滅證據等疑慮而聲請羈押黃嫌，其餘14人請回，或以2萬至12萬元不等交保，不料，台中地方法院卻裁定黃嫌以5萬元交保，限制住居，檢方尚未決定是否抗告。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

檢警抓到黃嫌等毆人惡徒，聲請羈押黃嫌，法官裁定5萬元交保。（記者許國楨翻攝）

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