前員工盜賣股票捲走30億 理律向銀行求償10億更一審敗訴

理律法律事務所前法律專員劉偉杰（見圖）監守自盜案件，理律向國泰世華銀行求償，高院更一審今仍判決理律敗訴，國泰世華不必賠償。還可上訴。（資料照）

2021/08/25 20:50

〔記者楊國文／台北報導〕理律法律事務所前法律專員劉偉杰2003年盜賣客戶美商新帝公司名下聯電股票30.9億多元，事後劉偉杰易容潛逃出境，理律認賠後，指控國泰世華銀行不該讓無提領權限的劉偉杰領錢並匯款，求償9.9億多元，但一、二審均認定劉偉杰是新帝公司的合法代理人，有新帝委任授權提款，國泰世華無疏失，判理律敗訴。上訴後，經最高法院廢棄發回更審，高院更一審今仍判決理律敗訴，國泰世華不必賠償。還可上訴。

理律法律事務所監守自盜案，震驚社會，源於時任法務專員的劉偉杰利用美商新帝公司委託理律處分聯電股票的機會，自2003年8月6日至9月15日，盜賣12.7萬張股票得手30億9086萬多元，以匯兌、購買鑽石洗錢等方式，將鉅額贓款帶離台灣，人也跟著去向不明。

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理律因職員劉偉杰的盜賣犯行，賠償新帝30.9億多元。不過，理律認為，國泰世華銀行未盡善良管理人的注意義務，讓無權提款或辦理匯款權限的劉偉杰將30.9億元提領一空，事後，還讓劉匯出2072餘萬元港幣（約折合新台幣8千餘萬元），依公司法第23條、民法第28條等規定，應負起損失賠償責任，因此向國泰世華、負責人汪國華及3名員工連帶求償9億9100萬餘元。

理律主張，新帝公司委託理律出售聯電股票，出具授權書給理律主持律師之一的徐小波等人處理，而承辦的法律專員劉偉杰雖然可為新帝開立帳戶，但無提款、匯款等權限，卻於2002年9月持新帝公司授權書和劉個人印章等資料，另行開戶後，陸續將30.9億元提領一空，國泰世華承辦人有未確實審核授權書等疏失，因理律已受讓新帝公司對國泰世華的債權，因此國泰世華應賠償理律9.9億多元。

國泰世華反駁，依委任授權內容，劉偉杰有開戶、提款、匯款等權限，國泰世華沒有任何疏失，並無損害賠償責任。

一、二審均認定，理律求償無理由，判理律敗訴；理律不服，上訴最高法院後，全案廢棄發回更審。

高院更一審審理認定，依新帝公司的授權書等資料，劉偉杰有權獨立代理新帝公司開設帳戶，執行存款、領款及匯款行為，而且劉偉杰開戶留存的「新帝公司印文」及「劉偉杰印文」做為取款印鑑的行為，也屬於授權範圍且有效，因此，劉偉杰持帳戶的印鑑章、填載活期存款取款憑條，向國泰世華陸續受領共30億9086萬多元款項，均對新帝公司產生清償效力，判理律求償9.9億多元為無理由。

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