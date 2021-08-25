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    非洲豬瘟走私肉品疑全國賣透透 警署再追出5件送驗

    警方查察走私肉品。（記者邱俊福翻攝）

    警方查察走私肉品。（記者邱俊福翻攝）

    2021/08/25 17:40

    〔記者邱俊福／台北報導〕國內首度查獲走私越南肉品中含有非洲豬瘟病毒，並疑似流入市面，警政署動員全國清查，除第一波查緝到1301處可能流向地點，查出24件走私肉品送驗外，昨天針對買家名冊及貨物清單，整理出4046筆客戶資料交由各縣市警局進行第二波擴大清查，截至今天傍晚已清查高達3697筆訂戶處所，除昨天查獲的7件，今再追出5件，共查獲12件疑似越南走私肉製品，均已送驗，其他部分仍持續追查中。

    警政署表示，首波查到的24件疑似越南走私肉製品，都是越南籍鄧姓婦人本月寄送出去的，包括新北市2件、桃園市1件、台中市2件、台南市2件、高雄市3件、基隆市1件、新竹縣2件、苗栗縣2件、彰化縣4件、南投縣1件、花蓮縣2件、台東縣1件、澎湖縣1件，種類包括月餅、肉乾、肉鬆、火腿、香腸等。

    昨天至今天則針對鄧婦今年3到7月寄出的訂戶處所，進行第二波擴大清查，目前查獲疑似越南走私肉製品共12件，除昨天查獲的新北市1件、台中市1件、基隆市1件、新竹市1件、彰化縣2件及台東縣1件外，今天增加北市1件、高雄市1件、嘉義縣3件，均已送驗，依法究辦。

    警政署今再追出5件，共查獲12件疑似越南走私肉製品，均已送驗，其他部分仍持續追查中。（記者邱俊福翻攝）

    警政署今再追出5件，共查獲12件疑似越南走私肉製品，均已送驗，其他部分仍持續追查中。（記者邱俊福翻攝）

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