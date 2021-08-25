找「姐姐」謝金燕唱尾牙 正妹吸金18億重判13年

甯嘉科技公司正妹負責人曾甯嘉。（資料照）

2021/08/25 17:49

〔記者楊國文／台北報導〕都是騙局！甯嘉科技公司正妹負責人曾甯嘉以投資蘋果、三星等手機買賣，宣稱最高年報酬率124.1％，並利用贈送百萬賓士轎車、尾牙砸大錢找「姐姐」謝金燕等知名藝人開唱製造營運獲利假象，涉嫌吸金18億2千多萬元，後因付不出本金宣告公司倒閉，被害者驚覺受騙提告；高等法院斥責曾女吸金惡行重大，且犯罪所得高達4億，今依銀行法重判13年、不法所得4億元應返還被害人或沒收，共犯其姊曾桂汶判刑7年。

檢方調查，曾甯嘉自2015年起，向大眾佯稱「有跟遠傳電信高層簽合約」、「姊姊曾桂汶在陽明海運上班，可從遠傳拿到低於巿場價格的蘋果、三星等品牌手機」等理由，聲稱購入可拿來自行銷售賺取差價。初期，部分投資人先訂購少量手機，發現確實能收到手機，嚐到甜頭後，逐漸掉入陷阱。

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曾甯嘉再以自行銷售獲利不穩定，或有銷售管道可賣較高價為由，遊說投資人委由她代銷手機，宣稱除了投資期間屆滿可領回本金外，每年可領取本金的65％至124％不等的高額報酬，投資人紛紛受騙，吸金多達18億2790萬元。

曾甯嘉還成立甯嘉科技公司，除不定期舉辦國外旅遊、贈送手機外，還會贈送賓士、BMW或保時捷等名車給投資手機數量達1千支的投資者，並在五星級飯店舉辦盛大尾牙、春酒，不但請黃子佼當主持人，邀請模特兒、還找來「姐姐」謝金燕開唱，同場還邀請歌手翁立友、詹雅雯、玖壹壹等人到場表演，製造業績蒸蒸日上的假象，藉此吸金。

2018年7月，曾甯嘉因付不出本金報酬，公司倒閉，曾甯嘉和擔任甯嘉科技執行長的胞姊曾桂汶的犯行才曝光。此外，已婚的曾甯嘉被查出在網路詐騙謝姓男網友209萬餘元。

新北地院審理後，依違反銀行法判曾甯嘉16年、犯罪所得4億元應返還被害人或沒收，曾桂汶判刑10年；上訴後，高等法院今改判曾甯嘉13年、不法所得4億元應返還被害人或沒收，共犯其姊曾桂汶判刑7年。還可上訴。

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