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    首頁　>　社會

    販毒被誘捕偵查不配合 警活逮快2倍體重壯男

    警方活逮體型肥壯的楊嫌，喝斥多次卻楊嫌卻不甚配合。（警方提供）

    警方活逮體型肥壯的楊嫌，喝斥多次卻楊嫌卻不甚配合。（警方提供）

    2021/08/25 17:17

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕七月暑假疫情又降級，不少民眾開始出外活動，有毒販見機不干寂寞，開始透過網路兜售毒品咖啡包，所幸警方即時發現圍捕，但警方喝斥毒販仍不配合，2名刑警上前架著他要毒販「跪下」，刑警強調，該名楊姓嫌犯的身型巨大，體重幾乎是刑警的2倍，為避免他逃跑或衝撞而喝斥制服。

    屏東縣警察局長劉印宮甫上任，內埔警分局即查獲1件販毒案，內埔警分局網路巡邏查知1名男子疑有販賣毒品咖啡包情形，立即報請地檢署檢察官，見時機成熟，於24日由員警佯裝買客實施查緝，當場在內埔鄉某汽車旅館查獲毒品咖啡包60包。

    警方緝而不捨認為該楊姓嫌犯不可能只有60包毒咖啡包就要當毒販，經過突破心防，警方循線至楊嫌家中搜索，再起獲190包毒品，甚至還有封口機等分裝工具。

    警方說，昨天由員警佯裝買客實施查緝，深夜於內埔鄉某汽車旅館等待楊男，經查緝果然查獲毒品咖啡包60包，對於楊嫌販毒使用交通工具及手機，警方一併查扣。

    看似簡單的查緝行動，因為楊嫌粗壯的身材讓警方不敢大意，當場查扣時要求他跪下上銬，但楊男過程中也不甚配合，多次喝令仍不見配合，由於楊嫌180多公分，體重目測破百，2名男警連拖帶拉這才把楊嫌壓制，一開始的嚴加戒備，也才順利緝捕到案。

    內埔警方表示，「販賣毒品喪天良，吸食毒品失健康」，對於毒品，民眾態度零容忍。青春專案期間，為淨化縣轄治安，民眾不受毒害，家長及學生更應加強防範，避免誤入歧途。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方活逮體型肥壯的楊嫌，起出多達250包毒品咖啡包。（警方提供）

    警方活逮體型肥壯的楊嫌，起出多達250包毒品咖啡包。（警方提供）

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