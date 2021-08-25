港商潛藏台灣22年吸收海軍2高階軍官當共諜 案發落跑被通緝

謝姓港商案發後離境3年未入境台灣，目前仍由雄檢發布通緝中。（資料照）

2021/08/25 14:37

〔記者黃佳琳／高雄報導〕港商謝錫商受中共中央情工系統「中央軍事委員會政治工作部聯絡局廣州聯絡局」命令，從1997年起多次赴台，以邀約宴飲、球敘等方式接觸並結交我國現役或退役軍官，前海軍司令部教準處張姓處長2006年間在某餐敘場合認識謝，被謝吸收後替他在台發展組識，陸續滲透6位海軍上校、中校軍官，檢調介入偵辦時，謝落跑離境被雄檢發布通緝，張姓處長等3人則被依違反國安法起訴。

雄檢指出，張姓處長（2015年8月16日退役）被謝吸收後，把目標鎖定時任海軍陸戰隊指揮部政治作戰室韓姓上校政戰副主任（2011年7月4日退役），張於2008年10月招待韓和家人到韓國旅遊，隔年1月再帶著韓到中國廣州，與謝和中共官員飲宴，同年5月又前往新加坡旅遊，期間謝和中共某官員也陪同招待吃飯。

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2011年1月，張再鎖定時任海軍司令部計畫處何姓上校組長，他招待何和何妻到泰國旅遊，並在泰國期間由中共官員出面，順利吸收何姓上校和妻子後成為共諜後，張、何兩人分頭進擊，企圖再吸收時任國防大學于姓中校隊長及其配偶、退役梁姓海軍中校、現役海軍黃姓上校艦長及時任海軍司令部沈姓少校編裝官及其配偶等多位現退役軍官。

2019年6月，調查局國安站獲報展開追查，謝接到消息後離境台灣，張、何及何妻3人落網，張、何兩人坦承犯行並轉為污點證人，還供出中共廣東省海外聯絡辦公室組織成員，以及情報協助人員及其代號對照。

檢方認為張等3人明知中共和謝姓港商間謀身分，卻多次刻意安排、引介、招待我國軍事將領（現役、退役）等人在海外多地與該大陸機構人員會晤、餐敘、免費旅遊，供該大陸機構人員得以接觸、招攬、吸收我國軍事將領機會，所為是為中共發展組織，因此偵結後依違反國安法等罪起訴；至於謝姓港商案發後離境3年未入境台灣，目前仍由雄檢發布通緝中。

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