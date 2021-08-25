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    中市保大亮眼！1年4位大隊長升分局長 新官上任又見績效

    台中市保安大隊線上立破績效亮眼。（記者許國楨翻攝）

    台中市保安大隊線上立破績效亮眼。（記者許國楨翻攝）

    2021/08/25 14:14

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局保安大隊線上立破績效評比，每月份均獲第一名佳績，傑出表現獲得肯定，短短一年間已有4位大隊長榮升分局長，新任大隊長劉其賢24日才到任，晚間同仁即線上巡邏查獲一堆毒咖包，讓劉也嚇了一跳直說，果然名不虛傳，也期勉同仁繼續維持優良傳統，重要的是讓民眾有感，安居樂業。

    該大隊第一中隊小隊長蔡東峰、警員賴俊男、黃瑞豐等3員，昨晚巡經南屯區公益路與惠中路口，發現一輛自小客因交通違規遂攔查，盤查中33歲劉姓駕駛神情緊張且身上散發濃厚K他命燃燒後餘味，員警經劉嫌同意後，請其自行打開隨身包包查看，赫見內有毒品咖啡包40包及K他命香菸3支。

    而本案共查獲毒品142公克，咖啡包經採驗呈二級毒品甲基卡西酮陽性反應，劉嫌警訊中辯稱，毒咖啡包是供自己沖泡飲用，否認販賣，但警方強烈懷疑其說詞，訊後全案依毒品罪嫌送辦，並繼續追查毒品來源及流向。

    而當天上午才完成交接佈達的新任大隊長劉其賢則說，之前在局長室及公關室時，就得知保大績效卓越，沒想到才到任第一天同仁就用行動力證明保大優良傳統，尤其保大相較各分局業務相對單純、任務更為明確，藉由巡邏勤務線上破獲案件除防制犯罪外，經大數據分析出來的治安重點區域盤查可疑人車提升見警率，並結合快速打擊部隊強勢執法作為，期有效嚇阻犯罪發生，安定民心。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    保大昨晚查獲一堆毒咖啡包。（記者許國楨翻攝）

    保大昨晚查獲一堆毒咖啡包。（記者許國楨翻攝）

    新上任大隊長劉其賢。（記者許國楨翻攝）

    新上任大隊長劉其賢。（記者許國楨翻攝）

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