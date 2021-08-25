史上最高！前NCC專委等5人引發玉山大火 林務局求償2.2億

NCC前專委喬建中等5人引發玉山大火，林務局納入生態補償金額求償破2.2億元，為我國史上最高。（記者劉濱銓翻攝）

2021/08/25 12:31

〔記者楊媛婷／台北報導〕今年5月盜木生火引發玉山大火的NCC前專委喬建中等5名登山客，一開始謊稱是不慎踢翻爐火，但被南投地檢署查出是撿拾和鋸砍枯木、木塊且生火引起火災，除了求刑7年，林務局也提出民事求償2億2800多萬元，將是我國史上因森林大火求償最高金額的一次。

上次因森林大火求償破億的為2001年大甲溪森林火災，當時求償的金額為1億604萬元，這次喬建中等5人引起的大火，延燒面積達79.7公頃、受害面積達22公頃，動員救援人次達910人次、直升機83架次，投水量為160頓，受損的林木包含台灣冷杉、台灣鐵杉、台灣二葉松、玉山杜鵑等我國珍稀的林木，由於大火造成我國長期復育的生態多樣性環境嚴重破壞，林務局表示，這次的求償金額納入生態補償金額，因此求償金額超過2.2億元。

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林務局指出，隨著科技技術的進步，不論是蓄意縱火、不慎引火者，現在都可以利用科技技術找到引火者，如近來也是透過科技方式將兩起屏東山林火災的嫌疑犯找到，呼籲所有民眾請勿在山林間起火，也表示會加強相關山林教育，以維護我國美麗的山林原生態。

NCC前專委喬建中等5人引發玉山大火，林務局納入生態補償金額求償破2.2億元，為我國史上最高。（林務局提供）

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