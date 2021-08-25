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    一家4口桃園攻頂東眼山、赫威山迷途 搜救隊6小時摸黑救援成功

    新北市民一家4口桃園市攻頂東眼山、赫威山迷途，搜救隊上山救援。（記者李容萍翻攝）

    新北市民一家4口桃園市攻頂東眼山、赫威山迷途，搜救隊上山救援。（記者李容萍翻攝）

    2021/08/25 12:01

    〔記者李容萍／桃園報導〕來自新北市的蕭姓市民昨（24）日把握暑假尾聲偕同妻子、2名小孩一家4口，至桃園市復興區東眼山登山至赫威山，在抵達北插天山三角點後，天色已昏暗，不巧又下起了午後雷陣雨，為避免濕滑而選擇了另一條路下山，但對於道路不熟悉且身上又濕冷，於晚上7點8分打119報案請求山難協助；消防局第四大隊復興分隊於接獲新北市消防局轉報，立即會同大溪警分局溪內派出所會同特搜隊、山地義警及林務局共12人、各式救援車輛4輛前往搜救，歷時6小時，圓滿達成任務

    復興分隊值班隊員楊祖昇聯繫受困者，但由於訊號不佳無法通話，只能藉由勤務指揮中心與報案人訊息的傳輸，得知報案人座標位置。經消防分隊定位研判後，搜救人員兵分二路，一路人員自東眼山登山口、另一路人員自北插山登山口進入搜尋，過程中，新北市政府消防局也派員從滿月園遊樂區進入搜索，後於晚上11點許於東眼山登山步道尋獲，4人均平安無恙，經給予補充食物及水，確認4人身體狀況良好，給予燈具後引導民眾下山。

    一行人於今（25）日凌晨1時30分許，由救難人員帶往溪內派出所所駐地，經該所提供熱茶飲用暖身後，蕭民全家便自行返家休息。

    警、消呼籲，目前山區午後雷陣雨頻繁，民眾出遊至山區應確保身上有足夠食物、照明設備及雨衣，避免前往不熟悉的道路，且登山前應先充分了解當地地形、天候，檢查裝備、糧食，並隨時注意自身身體狀況，做好充足準備再行登山，才能確保旅途平安。

    新北市民一家4口桃園市攻頂東眼山、赫威山迷途，搜救隊上山救援。（記者李容萍翻攝）

    新北市民一家4口桃園市攻頂東眼山、赫威山迷途，搜救隊上山救援。（記者李容萍翻攝）

    新北市民一家4口桃園市攻頂東眼山、赫威山迷途，搜救隊上山救援。（記者李容萍翻攝）

    新北市民一家4口桃園市攻頂東眼山、赫威山迷途，搜救隊上山救援。（記者李容萍翻攝）

    新北市民一家4口桃園市攻頂東眼山、赫威山迷途，搜救隊上山救援。（記者李容萍翻攝）

    新北市民一家4口桃園市攻頂東眼山、赫威山迷途，搜救隊上山救援。（記者李容萍翻攝）

    新北市民一家4口桃園市攻頂東眼山、赫威山迷途，搜救隊上山救援。（記者李容萍翻攝）

    新北市民一家4口桃園市攻頂東眼山、赫威山迷途，搜救隊上山救援。（記者李容萍翻攝）

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