同牌同色機車同樣沒拔鑰匙買早餐... 男子烏龍騎錯

警方到場處理烏龍騎錯車事件。（記者張軒哲翻攝）

2021/08/25 12:00

〔記者張軒哲／台中報導〕好巧！台中市清水區王姓及盧姓男騎士，今日騎乘同廠牌及同款色機車，兩人同時間前往清水區橋江路一段一家早餐店買早餐，將機車停放一起，同時機車鑰匙未拔，盧姓男騎士因趕著上班一時未察，騎著機車離開，另一名王姓騎士，買完早餐準備騎車離去時，卻找不到機車，以為機車失竊，心急之下趕緊向警方報案。

清水警分局三田派出所警員許哲彰、陳錦鐘獲報趕到現場處理，發現王姓騎士情緒激動，警方除先行安撫情緒外，並詢問機車車牌、廠牌及特徵，正查證過程中，警方發現一旁一部未拔鑰匙的機車，廠牌及款色與王姓騎士所述相同，僅車號不同，研判可能遭他人誤騎，經查該部機車為盧姓騎士所有。

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警方聯繫盧姓騎士後，盧男表示，早上也曾前往該處買早餐機車鑰匙未拔，經查看所騎車號確實誤騎，立即將機車騎回原地，並向王姓騎士頻頻道歉，兩人同時互看對方機車後，表示真的很相似，還真的很巧，都騎同廠牌、同款、同時未拔鑰匙、同時買早餐，兩人還笑說真有緣。

經王男盤點車上無任財物損失，同時也感謝警方機警處理，才能再短時間內順利找回機車，結束一場巧合的烏龍騎錯車案。

三田派出所所長黃瑞凱表示由於員警機警在短時間找回車輛，呼籲民眾為避免機車遭竊，停放車輛後因將車輛上鎖拔下鑰匙並將車箱內貴重物品妥善保管，並記下停放車輛位置。

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