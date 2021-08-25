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    堵非洲豬瘟 台東新住民：多次提醒越南家人不要寄含豬肉食品來台

    台東縣專勤隊前往東南亞小吃店宣導防範非洲豬瘟。（記者陳賢義翻攝）

    台東縣專勤隊前往東南亞小吃店宣導防範非洲豬瘟。（記者陳賢義翻攝）

    2021/08/25 08:35

    〔記者陳賢義／台東報導〕非洲豬瘟恐慌襲台，移民署南區事務大隊台東縣專勤隊防堵非洲豬瘟疫情蔓延及避免新住民及移工因不了解法令而觸法，配合台東縣動物防疫所及台東縣刑大，前往縣內肉品處所、越南美食小吃店及東南亞商店等外來人口易聚集處，清查是否有販售、陳列或備藏豬肉製品情形，呼籲民眾勿進貨來歷不明豬肉及相關製品。

    疫情趨緩微解封，餐館有條件開放內用，卻傳出有越籍配偶在臉書兜售來路不明的肉製品，且含有非洲豬瘟，全國賣透透，台東也中槍，台東縣專勤隊唯恐新住民及移工因思念家鄉味成破口，大舉動員宣導，勿進貨來歷不明豬肉及相關製品。

    來自越南的阿翠說，雖然來台多年，偶爾還是很想念越南家鄉的傳統美食，但從國際間發生非洲豬瘟疫情後，她就多次提醒越南家人不要寄含豬肉的食品來台，為了下一代能繼續品嚐美味的台灣豬肉，她要一起守護台灣豬，防堵非洲豬瘟入侵。

    台東縣專勤隊隊長黃志明表示，中秋佳節將至，將持續配合相關單位清查及加強宣導，提醒民眾切勿購買來路不明的肉製品及含肉月餅，若發現可疑情形，可撥打通報專線0800-039131。違規攜帶含肉類產品入境，最高可處100萬元以下罰鍰；網購疫區肉品寄到台灣，違者最高可處7年以下有期徒刑，並得併科300萬元以下罰金。

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