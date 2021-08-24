8/24大樂透、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

今晚（8月24日）開獎的第110000202期今彩539、第110000077期大樂透、第110000202期雙贏彩，頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2021/08/24 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月24日）開獎的第110000202期今彩539、第110000077期大樂透、第110000202期雙贏彩，頭獎均摃龜。其中，大樂透已經是連18摃，下期頭獎上看5.2億元。

第110000077期大樂透中獎號碼為「01、05、17、36、40、41，特別號：「38」，頭獎摃龜；貳獎2注中獎，每注可得237萬4773元；參獎共89注中獎，每注可得5萬7470元；肆獎共224注中獎，每注可得1萬4679元；伍獎共4614注中獎，每注可得2000元；陸獎共6523注中獎，每注可得1000元；柒獎共6萬5942注中獎，每注可得400元；普獎共8萬3606注中獎，每注可得400元。

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第110000077期49樂合彩中獎號碼為「01、05、17、36、40、41」，四合共1注中獎，每注可得20萬元；三合共116注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3086注中獎，每注可得1250元。

第110000202期雙贏彩中獎號碼為「03、06、07、09、11、12、13、14、18、19、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共127注中獎，每注可得500元；肆獎共1395注中獎，每注可得100元。

第110000202期今彩539中獎號碼為「08、17、20、24、27」，頭獎摃龜；貳獎共358注中獎，每注可得2萬元；參獎共9920注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬6775注中獎，每注可得50元。

第110000202期39樂合彩中獎號碼為「08、17、20、24、27」，四合共9注中獎，每注可得21萬2500元；三合共606注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4596注中獎，每注可得1125元。

第110000202期3星彩中獎號碼為「997」，正彩共21注中獎，每注可得1萬2500元。

第110000202期4星彩中獎號碼為「1512」，正彩共12注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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