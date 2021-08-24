詐團盯上善心人士 佯稱定期捐款設定錯誤詐財

有慈善機構擔心捐款人被騙，直接提出防詐騙聲明。（基隆市警察局提供）

2021/08/24 17:53

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名洪姓男子本月中旬接獲詐騙集團電話，佯稱是某慈善機構客服人員，宣稱因工作人員疏失，把他每個月自動扣款的金額從1千元誤設定成2千元，必須要解除設定，才不會多匯出款項。洪男便依對方指示操作，匯出6千元，事後撥打165查詢，才知上當，趕緊報警處理。

據悉，洪姓男子因設定每個月捐款給該慈善機構，不知詐騙集團從何處取得該資料後，佯裝成該機構工作人員，撥打電話給洪男行騙，一步一步讓他踏入詐財陷阱。

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基隆市警察局刑事警察大隊警務員陳昶銘指出，近期接獲多起詐騙案件，都是假冒慈善機構名義，並以「解除錯誤分期付款」手法進行詐騙，主要是因網路駭客竊取慈善機構捐款人的個資，再於金融機構17時下班後或週末時段，個別以變造電話（常見來電顯示+886或+02等區域碼）詐騙民眾操作網路銀行轉帳金錢，使捐助者無從查證而被騙。

刑警大隊副大隊長沈瑞坤呼籲，只要電話中有下列詐騙術語，要求 「操作ATM、網路銀行」、「解除分期付款」、「重複扣款」、「設定錯誤」千萬不要照著做，請立即掛斷電話並通報165或致電捐款的慈善機構查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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