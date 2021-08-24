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    首頁　>　社會

    騎士躲闖紅燈少年摔車 頸動脈竟遭割破一度命危

    監視器拍下林男撞車瞬間。（記者徐聖倫翻攝）

    監視器拍下林男撞車瞬間。（記者徐聖倫翻攝）

    2021/08/24 15:05

    〔記者徐聖倫／新北報導〕30歲林姓男子今上午9時許騎重型機車行經新北市永和街頭，突見1名少年站在路中央，林男為了閃避將車頭一撇，擦撞到路人後摔向路邊，頸部被不明物體割破動脈，當下大失血，一度失去生命徵象，送醫後恢復呼吸心跳，現準備開刀治療中。

    據了解，林男騎乘黃牌重機於上班途中行經中和區中和路，經過永貞路口時為綠燈，不料眼前竟出現17歲曾姓少年站在路中，林男閃避不及擦撞曾少後摔向路邊，期間林男頸部被不明物體割破頸動脈，導致血流如注，路人見狀趕緊報警。

    警方、消防趕抵現場，發現林男失去呼吸心跳，趕緊為他止血送醫，經過CPR到院恢復生命徵象，接著緊急送往開刀房做後續治療。曾少向警方表示，當時他要過馬路回家，因車潮洶湧，走了約3公尺多即被車潮卡在路中，林男就是在此時撞上。

    警方調閱監視器，確認林男所屬號誌燈為綠燈，而曾少有闖紅燈之虞，若經確認違規屬實，則違反「道路交通管理處罰條例」78條，可依規定開罰300元，刑事部分相關責任目前正在釐清中。

    警方呼籲，無論是行人或者駕駛人，務必遵守交通規則，尤其是闖紅燈，切勿貪一時方便影響他人用路權益，若發生事故恐還得負起刑責，民眾切勿心存僥倖。

    消防人員將林男趕緊止血送醫。（記者徐聖倫翻攝）

    消防人員將林男趕緊止血送醫。（記者徐聖倫翻攝）

    林男機車倒在現場，路邊還有大片血跡。（記者徐聖倫翻攝）

    林男機車倒在現場，路邊還有大片血跡。（記者徐聖倫翻攝）

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