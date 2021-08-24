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    首頁　>　社會

    專挑工程車、機車下手 iPhone大盜得手全拿來裹腹

    新北市淡水蘇姓大盜專挑車窗沒關、沒上鎖工程車，偷竊其中iPhone等財物，得手後再賤價變賣。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市淡水蘇姓大盜專挑車窗沒關、沒上鎖工程車，偷竊其中iPhone等財物，得手後再賤價變賣。（記者吳仁捷翻攝）

    2021/08/24 13:50

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘇姓男子在武漢肺炎疫情三級警戒期間，在淡水對車窗、車門的貨車、或置物箱未鎖的機車，連續犯下多起iPhone、皮包等財物竊案，蘇嫌抓準工人急著上工，及粗心駕駛沒鎖車等機會，大肆行竊，有人剛花3萬多元買下高檔iPhone 12，就遭蘇嫌偷走，但淡水警方今天拘提他到案時，蘇嫌將手機賤賣後，全都花光，讓被害人氣得牙癢癢。

    淡水警方調查，中山北路、新生街一帶在5、6月武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐之際，頻傳工程車、貨車及機車置物箱竊案，識貨竊嫌專挑容易轉賣的iPhone下手，一連3名工程人員、送貨員回到車上後赫見損失，接連報案。

    警方獲報，分析監視器，發現為一名身材微胖男子犯案，男子見車窗未關，大剌剌開門進入車內搜刮財物，尤其見到iPhone手機絕不手軟，直接摸走後逃離現場，其中一天上午，男子就連續得手3支iPhone手機，警方從胖男特徵，掌握他為轄區36歲蘇姓治安人口。

    警方調查，蘇嫌得手5支iphone手機及4萬餘元現金，警方掌握蘇嫌犯案，通知他遲未到案，今天凌晨到他身處附近埋伏，趁他凌晨要再犯案時，將他逮捕歸案；狡猾的蘇嫌否認犯行，警方訊後依竊盜罪嫌將他送辦，繼續追查他其餘犯行。

    新北市淡水蘇姓大盜專挑車窗沒關、沒上鎖工程車，偷竊其中iPhone等財物，得手後再賤價變賣。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市淡水蘇姓大盜專挑車窗沒關、沒上鎖工程車，偷竊其中iPhone等財物，得手後再賤價變賣。（記者吳仁捷翻攝）

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