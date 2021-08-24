網友散布經濟部長王美花染疫假訊息 緩起訴罰5萬

今年5月中旬全國進入三級警戒，高雄1名林姓男子在臉書PO文稱「部長級有人確診」並附上經濟部長王美花的照片，不實謠言被警方盯上，檢方偵查後認為林男有悔悟之心，處分緩起訴但須向公庫支付5萬元。（資料照）

2021/08/24 13:44

〔記者黃佳琳／高雄報導〕今年5月中旬，武漢肺炎本土疫情爆發，全國進入三級警戒，高雄1名林姓男子在臉書PO文，聲稱「部長級有人確診」並附上經濟部長王美花的照片，不實謠言被警方盯上，檢方偵查後認為林男有悔悟之心，處分緩起訴但須向公庫支付5萬元。

檢方指出，今年6月11日，住在林園的39歲林姓男子在臉書「爆政公社」社團中貼文，指「部長級有人確診，是不是螺絲鬆懈了，自從人民鬆懈，年輕人鬆懈，大家都鬆懈」，並在文中附上王美花的新聞剪影照片，暗指確診武漢肺炎的部長級人物為王美花。

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網友看到貼文後截圖向警方報案，高市刑大介入調查時，循線查出發文者為林男，經通知他到案說明後，林男坦承發文，但辯稱他當時看到新聞報導中有說是經濟部有員工確診，他為了提醒網友注意，特別截取新聞畫面發文，沒注意到有截到王美花的畫面。

但檢方查看他的發文內容，認為林男發文時強調是「部長級有人確診」，而不是「經濟部有員工確診」，因此不採信他的說詞，雖然散布不實謠言已違反特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，可處3年以下徒刑或3百萬元以下罰金，但因考量他所造成的危害不大，因此僅處分緩起訴，但須向公庫支付5萬元，並參加3場法治教育講座。

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