哥哥收錢他修法 更五審認前立委邱垂貞貪污判刑3年10月

前立委邱垂貞。（資料照）

2021/08/24 12:31

〔記者吳政峰／台北報導〕前民進黨立委邱垂貞的胞兄（已歿）於1997年間收受中藥商公會全聯會金錢，由邱垂貞推動修正藥事法第103條，讓中藥商有中藥調劑權。高等法院更五審24日依犯貪污治罪條例的不違背職務收受賄賂罪，判邱垂貞3年10月刑，褫奪公權3年，可上訴。全案2008年繫屬法院，纏訟至今13年，其餘時任立委的6名被告則早已無罪確定，另一名被告、前國民黨立委廖福本則因訴訟期間身故，判決不受理。

判決指出，1997年間，中藥商公會全聯會為爭取調劑權，辦理中藥從業人員培訓班，並招攬各地公會會員參加，但當時的衛生署反對中藥商在未經國家考試下，就透過賦予中藥商調劑權。

請繼續往下閱讀...

時任中藥商公會全聯會徐姓理事長遂向參訓學員提出「遊說修法」的構想，並發動樂捐，企圖以「贊助金」、「選舉補助」等名義向立委行賄，以推動藥事法第103條修正案，讓中藥商能不經國家考試而直接取得調劑權。最後共募得3902萬340元，由公會成員組成修法推動小組，負責遊說立委，並行賄立委「贊助金」。

推動小組得知邱垂貞的胞兄也是中藥商，認為邱垂貞對於中藥商調劑權的困境應能認同，乃從1997年起，藉由辦理中藥人員培訓班課程、邀請邱垂貞擔任講座等機會，尋求支持修正藥事法。

邱垂貞1997年領銜提案，在立法院提出藥事法第103條修正案，主要內容為中藥販賣業者修習中藥課程達適當標準即擁有調劑權，並於同年月31日完成一讀程序。其後，修法推動小組認藥事法修正案已有進展，於1997年、1998年間，在修正案排入內政及邊政委員會進行審查、二讀及三讀完成修正前、甫完成修法後的時點，拿500萬元給邱垂貞的胞兄。

邱垂貞得知胞兄拿到錢，分在立法院不同修法階段在表達意見，甚至說出「誓死抗爭」等激烈言詞，而在朝野協商時，也積極為中藥商爭取調劑權，最後他請求逕行三讀程序，藥事法第103條修正案終於在1998年5月30日闖關成功。

全案到了2008年才繫屬法院，當時共有8名立委被列為被告。邱垂貞否認收賄，供稱確曾協助中藥商爭取調劑權，但否認是因職務上行為才收錢。一審台北地院依貪污罪重判他8年刑，褫奪公權5年，沒收犯罪所得500萬元。

全案纏訟至今13年，時間冗長，期間廖福本身亡，涉案的李俊毅、趙永清、陳鴻基、林光華、馮定國、許舒博等6名立委也獲判無罪確定，僅邱垂貞一人案件在二、三審之間來回更審。

高院更五審24日指出，邱垂貞明知胞兄收受饋贈，也知道該筆款項是中藥商公會為了尋求修法的匯款，卻仍持續推動修法，對比送款與邱垂貞推動修法的行為時點，勘認兩者間有對價關係。邱垂貞與胞兄共同收受500萬元賄款，構成不違背職務收受賄賂罪。

更五審表示，邱垂貞時任立委，應為民謀福，竟違反公務員服務法及其就職宣誓應謹守的廉潔問政；又中藥調劑攸關全民健康，傳統僅沿襲個人教導傳承，而良莠不齊，原藥事法第103條規定中藥商的調劑須修習課程並經國家證照考試，是保障全民醫藥安全，縱使邱垂貞認該法忽視傳統、剝奪中藥商利益，應予修正，亦不得收受公會賄賂。

更五審審酌此舉使國家法紀與公務員官箴蕩然無存，審酌邱垂貞的犯罪手段、所得賄款金額，及犯罪後態度後，判他3年10月刑，褫奪公權3年，可上訴。本案合議庭成員分為審判長何俏美、陪席法官黃紹紘、受命法官陳海寧。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法