女子窄巷違停吃罰單上網討拍 警公布畫面打臉

警方公布錄影畫面表示曾要求違停女子立即離開。（記者劉慶侯翻攝）

2021/08/24 12:18

〔記者劉慶侯／台北報導〕有名女子5月29日將轎車違規暫停在北市林森北路狹窄的399巷內，結果被警方開罰單。她日前上「爆料公社」貼文，聲討警方「濫權」，向不知真實內情的網友「討溫暖」。

怎料，當時有民眾提出申訴，即使事隔近三個月，警方仍保存有取締的錄影畫面和紀錄，證實女子是違停卸貨，警方取締前曾希望她立即離開，但被拒絕，警方再要求出示身份證件，也被拒絕，最後才依法開罰900元罰鍰。

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根據警方調查，中山分局中二所是5月29日下午4時24分許，接獲民眾檢舉，指稱在林森北路399巷內有車輛違停，線上巡邏警力隨即前往取締，發現確有輛租賃轎車在399巷的紅線違規停車，車旁並有一名女子站立，表示為車輛駕駛人，臨停是為搬運物品。

由於車輛臨停卻已熄火，且駕駛人已離開座位，警方當場告知臨停行為已經違規，希望女駕駛立刻駕車離開，怎料對方不願離開，員警只得逕行告發，同時要求出示證件，女駕駛也不願出示證件，因此，員警依道路交通管理處罰條例處900元罰鍰。

警方表示，林森北路399巷原本就非常狹窄，一旦有民眾違停，勢必造成堵塞。再加上全案民眾後續有提出申訴，惟經檢視現場紅線違停事實明確，且該處路幅狹小顯有影響交通之虞，故維持原處分。

民眾在隘巷違停，上網討溫暖。（記者劉慶侯翻攝自爆料公社）

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