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    被控免費餐會賄選 前新北議員張晉婷無罪確定

    最高法院今駁回檢察官上訴，張晉婷無罪確定。（資料照）

    最高法院今駁回檢察官上訴，張晉婷無罪確定。（資料照）

    2021/08/24 11:28

    〔記者張文川／台北報導〕前新北市議員張晉婷，被控在2014年透過競選重要幹部呂文燦、吳建民等人，以免費餐會方式向選民行求賄選，被依賄選罪嫌起訴，一審、二審都認定她知情，將她判刑4年半，但三審最高法院撤銷發回，高等法院更一審今年4月逆轉改依樁腳證詞，認定張晉婷不知情，改判無罪；最高法院今駁回檢察官上訴，張晉婷無罪確定。

    新北地檢署在張晉婷當選後，提出民事當選無效之訴，張晉婷已被判當選無效確定，喪失議員資格。民事的確定判決，不受刑事判決拘束。

    張晉婷在2014年「九合一」選舉參選新北市第二選區市議員，爭取民進黨內初選失利，脫黨以台聯黨籍參選並當選，但議長投票時疑跑票，被台聯開除黨籍。

    新北地檢署起訴指控，張晉婷涉嫌指示呂文燦等人從2014年9月至11月，以座談等名義於新莊、林口區舉辦10次免費餐會以拉攏選民，每次1桌至11桌，餐價從5000至5萬元，其中一次席開38桌、花費41萬元，張於餐會中現身拜票。

    張晉婷否認犯罪，答辯稱投票前的各式民調，她都處於當選的安全名單內，沒有必要賄選，且她並未同意或授權幹部以餐會方式賄選，也未同意付款，她事先完全不知情；至於到餐會場合拜票，對她而言只是單純跑一個行程而已，她不知誰主辦、誰出錢，赴宴者都不是選區選民。

    新北地院一審、高院二審都認定張晉婷事先知情，皆將她判刑4年半。最高法院認為多位幹部證稱張不知競選經費如何花用，餐會餐費也不用向張逐一報告，二審未釐清張是否真知情，撤銷發回更審。

    高等法院更一審今年4月逆轉改判無罪，認為餐會費用由呂文燦報帳由競選經費撥付，張晉婷對競選幹部相當信任，請款時不須檢附單據說明用途，張未實際審核支出；辦餐會的呂等人不曾直接向張確認、討論費用是否可用競選經費支付，呂更曾在餐會後向張自稱是呂自掏腰包。

    更一審認為，張晉婷選前行程表只記載一場餐會，張在餐會上只有點頭、握手，與一般拜票無二致，難以論斷她是否知道餐費來自競選經費、或指示幹部辦餐會賄選，難以形成有罪確信，罪證不足，改判無罪。

    檢方不服，提出上訴，最高法院審理後認為，更一審已充分說明改判理由，檢方上訴缺乏理由，駁回上訴，全案確定。

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