3泰籍女非法居留又賣淫 南警破門大喊「sit down please」

永康警方接獲情資，轄內一處出租套房疑有外籍女子從事性交易，昨持搜索票上門查緝，果然逮獲3名泰籍女子及1名男性嫖客。（民眾提供）

2021/08/23 19:32

〔記者萬于甄／台南報導〕台南永康一處出租套房近期有許多外籍女子出入，且房間不時傳出「害羞」的聲音，似乎有賣淫情事，正值防疫期間，附近居民憂成防疫破口，趕緊報警，警方昨掌握情資，持搜索票前往搜索，果然逮獲1名剛完事的嫖客，並分別在3個房間發現3名泰籍女子，詢後依法送辦。

永康警方日前接獲情資，國光七街一處出租套房疑有色情業者透過網路，經營1樓1鳳色情交易，隨即組成專案小組前往埋伏蒐證多時，昨持搜索票上門；員警剛抵達就發現一名男子步出，上前攔查詢問，男子也心虛坦承「剛完成連結」。

請繼續往下閱讀...

警方隨後上樓查緝，分別在3間房間查獲3名非法居留之泰籍女子，過程中，有2名泰籍女子一度拒絕開門，經警方強力破門，並大喊「Sit down please」，2名泰女才乖乖配合，當場查獲大量保險套及潤滑液等物證。

3名涉嫌賣淫的泰籍女子分別約27歲至38歲不等，但3人保養得宜，身材玲瓏有致，加上近期因疫情趨緩，讓3人心存僥倖，以50分鐘約2500元至2800元不等價碼，在網路上大方攬客。警方調查，3名泰籍女子持觀光簽證入境，但早已逾期非法居留。

永康警方強調，防疫警戒降級仍不可輕忽，有不肖業者於網路公開招攬客人進行色情交易，警方將持續擴大追查汽車旅館、大廈、公寓及民宅出租套房，防堵成為不法色情處所，避免成為疫情破口。

警方在房內查獲大量保險套及潤滑液等證物。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法