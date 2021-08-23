麻豆嬤孫車內離奇亡 檢：熱衰竭致死、身上均有水泡

麻豆區紀安國小旁1輛自小客6旬嬤與5歲孫陳屍車內，車內無燒炭與遺書。檢方表示，死者身上均無外傷，但有呈現熱衰竭所致的水泡，死因都是熱衰竭致死。（讀者提供）

2021/08/23 16:40

〔記者王俊忠、楊金城／台南報導〕台南麻豆區紀安國小旁1輛自小客車，於22日晚間發現1對6旬阿嬤與5歲孫子陳屍車內，車內沒有燒炭與遺書，警方漏夜鑑定現場釐清案情，初步勘驗未發現自殺或他殺跡證，懷疑是車內高溫造成熱衰竭，詳細死因報請檢方於今天下午相驗進一步釐清。

台南地檢署23日下午表示，麻豆嬤孫死亡案相驗完畢，死者身上均無外傷，但有呈現熱衰竭所致的水泡，死因都是熱衰竭致死。因為家屬沒有意見，所以不需要解剖。

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22日晚間7時許，麻豆警方獲報紀安國小旁有1輛自小客車遲未駛離，車內有1婦人與1幼童，南市消防局救護車趕抵查看，發現車內2人已無生命跡象。

警方了解，家住七股區的這對嬤孫，於昨天中午開車到麻豆神壇收驚，有民眾發現該車到晚上還沒有開走，覺得有異上前查看後報警，經查是64歲黃姓阿嬤、5歲孫子陳屍車內。

警方調查，小轎車的鑰匙插在電門但未發動引擎，後來就沒電了；黃婦有心臟、高血壓、糖尿病等慢性病史，推測有可能黃婦在進入車內關上車門後，有可能身體發生狀況，來不及反應，年幼孫子也沒辦法打開車門或對外求援，因車內愈來愈高溫，疑活活悶死。

南市安南醫院副院長李聰明說，天氣炎熱，身體水份流失，人體血液粘稠，如有心血管疾病者有可能誘發心肌梗塞或心律不整，如果突然發作，根本連發動車子的能力都沒有，導致在車內熱衰竭致死。

黃姓阿嬤帶著外孫進入收驚處。（警方提供）

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