大貨車撞上瀝青車意外，佳冬戰備道北上暫時封閉。（柯先生提供）

2021/08/23 08:08

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕目前正進行戰備跑道整修工程的佳冬戰備跑道，上午7時許發生一起重大車禍意外，大型貨車撞上工程瀝青車輛，導致北上車道完全被封閉，警方正了解事故原因。

據了解，事故發生在上午7時，由於車輛體積龐大，北上車道完全被阻擋，貨車車頭也扭曲變形，駕駛目前送醫治療。（09:33更新）

大貨車撞上瀝青車意外，佳冬戰備道北上暫時封閉。（柯先生提供）

大貨車撞上瀝青車意外，佳冬戰備道北上暫時封閉。（柯先生提供）

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