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    首頁　>　社會

    不滿被疑偷菜 82歲翁怒潑清潔劑害母女險失明 民刑事判賠35萬元

    母女被潑清潔劑受傷，高雄高分院判許翁有罪並賠償。（記者鮑建信攝）

    母女被潑清潔劑受傷，高雄高分院判許翁有罪並賠償。（記者鮑建信攝）

    2021/08/23 07:46

    〔記者鮑建信／高雄報導〕82歲許姓老翁不滿被質疑偷菜，涉嫌朝上門理論的方姓婦人潑灑清潔劑，致使其眼睛受傷痛苦哀號，被求償30萬元精神撫慰金，高雄高分院審理後，判決許翁賠償20萬元，若加上刑事15萬罰金，總共35萬元。

    方婦指出，2019年9月29日下午2點多，她在高雄市大寮區中鳳林四路巷口，因細故與許翁發生口角後，對方涉嫌持清潔劑朝她母女臉部潑灑，造成她雙眼腐蝕性酸類灼傷，變成眼角膜潰瘍，飽受精神痛苦，要求賠償30萬元精神撫慰金。

    許翁指稱，當時方婦帶就讀國小6年級的女兒，到他住處質問偷菜之事，欲趕走2人始持清潔劑潑灑，不知會潑到方婦眼睛，並非出於故意，僅為過失，並指她請求慰撫金額過高。

    方姓母女受傷後，訴請林園分局報請高雄地檢署偵辦並起訴許翁。

    許翁涉嫌刑案部分，高雄高分院開庭後，認為所辯不足採，並審酌他年事已高，被害人視力未受影響等情節，依傷害等罪，分處罰金8萬和10萬元，應執行處罰金15萬元，如易服勞役，以1000元折算1日，可上訴。

    由於方婦另提起附帶民事賠償30萬元，移送民事庭審理，合議庭法官審酌兩造地位、學歷、經濟等狀況，認為許翁賠償20萬元比較合理。

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