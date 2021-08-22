友人KTV踹錯門卻是他挨刀 刺穿主動脈一刀斃命

新竹地檢署。（記者蔡彰盛攝）

2021/08/22 22:29

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹劉姓男子在KTV踹錯包廂門，遭酒客群起教訓，劉男見人單力薄，找來友人陳男助陣，陳男竟遭對方以彈簧刀猛刺1刀刺穿主動脈，送醫不治，新竹地檢署依殺人罪嫌起訴吳姓兇嫌。

檢警調查，21歲的吳男與17歲的詹姓少年在4月1日清晨，在位於新竹市經國路「笑傲江湖KTV」3樓312包廂內飲酒，喝到早上8點多，因不滿酒醉的劉男踹其包廂門，吳男與詹姓少年即各持1把彈簧刀，走出包廂欲找劉男理論。

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當時劉男因四處踹門，已在包廂外走廊與318包廂的曾男等3人發生口角，劉男見人單力薄，隨即返回313包廂找來陳男助陣，吳男與詹姓少年遂在包廂外走廊與劉男及陳男發生肢體衝突，陳男因此將詹姓少年壓制在地。

吳男明知並可預見左胸腔內有心臟、肺臟，為人體重要部位，如以尖銳刀自後背刺入極易造成臟器破損、大量出血而發生死亡結果，竟仍持隨身攜帶的彈簧刀（總長22公分，刀刃長約9公分），自後方朝陳男左肩胛部由1點鐘至7點鐘方向猛力刺入後，吳男即經由3樓逃生梯逃往地下停車場，再由停車場逃離笑傲江湖KTV。

陳男經送新竹國軍醫院救治後，因刀刃刺進左肺上葉，刺入左後縱膈腔，刺穿主動脈弓造成大量出血及氣血胸，仍不治死亡。

檢警調查，陳男另有左外側胸部下方銳器刺入傷，係詹姓少年在KTV3樓大廳與陳男互毆時，持隨身攜帶彈簧刀（總長23公分，刀刃長約9公分）刺入陳男左外側胸部下方1刀，此部分由警另移送新竹地方法院少年法庭審理中，檢方認為詹姓少年行兇時，吳男已逃離現場，且無證據證明二人事前有何犯意聯絡，故難認二人是共同正犯，最後檢方依殺人罪嫌起訴吳男。

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