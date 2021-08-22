台南永康民宅火警幸無人受困 消防隊灌救

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永康中正南路民宅火警，消防隊灌救。（民眾提供）
〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南永康中正南路1戶民宅今天下午發生火警，消防隊獲報，出動13車、27人趕往灌救，順利控制火勢，所幸無人受困。
火場在中正南路1戶透天厝，市政府消防局接獲報案，派遣永康、大橋、鹽行、復興、公園分隊前往，全力灌救。
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現場為3樓RC建物，頂樓鐵皮加蓋，冒出濃煙，消防局繼續調派第2梯次支援，阻絕延燒，不久火勢撲滅，沒有人員受傷。
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