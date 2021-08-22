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    騎車經路檢點未停被重罰18萬 法官一看密錄器判撤銷

    新住民騎車經路檢點被攔未停，被警重罰18萬法官判決撤銷。（記者黃良傑攝）

    新住民騎車經路檢點被攔未停，被警重罰18萬法官判決撤銷。（記者黃良傑攝）

    2021/08/22 16:23

    〔記者黃良傑／高雄報導〕越南籍新住民阮姓女子去年8月間騎機車經中博高架橋路檢點時，未依警方指示停車遭警追了10分鐘才攔下，依拒檢開罰18萬元，阮女事後喊冤指未見警有指示停車，又因不識字才沒有當場表示意見，她向高雄地院訴請撤銷罰單，法官檢視員警執勤密錄影像，發現當時未設「執行酒測勤務」或「停車酒測」等告示牌，判阮女勝訴、撤銷原罰單，仍可上訴。

    判決書指出，高市警方於去年8月29日凌晨規劃執行街頭防暴勤務，在中博高架橋北側設置攔檢點，臨檢經過的汽機車輛，新住民阮女當時剛好騎機車經過，警方指她被攔未依規定停車受檢，員警自後騎警用機車追上攔停，並依違反道路交通管理處罰條例祭出18萬元罰單，且吊照3年內不得考照，還要接受道安講習教育。

    阮女提告請求平反撤單，她喊冤稱因看不懂中文，員警也沒以手勢或指揮棒令她停車受檢，印象中也未見任何告示停車受檢標示，否認故意闖越攔檢點逃逸；警方強調路檢當天現場有5輛巡邏車、2輛警用機車，共有8名員警執勤，還放置三角錐、攔檢告示牌等，一般人可輕易辨識，不識字不應成為逃避路檢或拒檢的理由。

    法官依警方取締酒駕程序規定，執行酒測勤務現場需設告示牌，檢視現場執勤照片發現，當時雖設有三角錐，路邊也停有多輛警車，但未見設置「執行酒測勤務」等告示牌，對於阮女喊冤認定警方事證不足，判決撤銷18萬元罰單。

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