「鎮瀾兒童家園」個資外洩害捐款人被騙 廟方被控處理消極

台中一名陳小姐（左）因捐款個資外洩被騙9萬多元，今天在大里立德里長江和樹（右）陪同下召開記者會，認為大甲鎮瀾宮後續處理過於消極。 （記者陳建志攝）

2021/08/22 14:12

［記者陳建志／台中報導］台中大甲鎮瀾宮的「鎮瀾兒童家園」傳出捐款者個資遭駭客入侵外洩，並成為詐騙集團工具，已知道至少8名捐款人因操作「解除錯誤分期付款」而被騙失金，台中大里一位陳小姐因此被騙走9萬多元，今天出面召開記者會，表示因信任大甲鎮瀾宮才捐款，沒想到個資竟外洩，質疑目前除了要求報案，後續如何協助處理都沒說明，作法太消極，認為應協助向管理個資的機構請求賠償。

台中大里一名陳小姐，今天在大里立德里長江和樹陪同下召開記者會表示，2019年4月起因信任大甲鎮瀾宮成為「鎮瀾兒童家園」捐款人，每月從信用卡扣款500元，沒想到本月20日傍晚5點多接到自稱「鎮瀾兒童家園」電話，告知因系統出錯，將原本每月扣款500元設定成5000元，要求進行修改，約10分鐘後，一通顯示為銀行的電話號碼打來，要求依指示操作，分兩次操作後發現被轉走9萬多元存款，才驚覺不對勁，回撥電話到信用卡公司詢問，告知不會要求操作修改設定，認為應該是被詐騙，提醒打165專線詢問。

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陳小姐強調，遭詐騙之前都未接獲兒童家園相關人員通知，隔天家人打電話詢問，兒童家園才坦承個資外洩，還說有將此訊息放在臉書，但捐款人根本不可能一直關注臉書訊息，並說鎮瀾宮21日召開記者會時表示20日下午4點多和晚上有發兩通簡訊通知，但自己是直到被騙當天晚上9點才接到提醒簡訊，下午4點多根本沒收到簡訊，否則也不會被騙，強調因已經捐款2年多，對廟方信任沒想到個資會外洩，強調自己法律知識薄弱，除了完成報案，根本不知道後續該怎麼做，認為鎮瀾宮和兒童家園後續處理太消極。

立德里長江和樹表示，希望大甲鎮瀾宮應該站在被害者的立場，協助向這家管理個資的機構請求賠償，強調因大家對「大甲媽」的信任才會失去警戒心，如今卻因他們管理不善造成捐款人個資外洩，應該要負起賠償責任。

大甲鎮瀾宮及兒童家園表示，完全理解詐騙受害者的心情，並為此問題感到憂慮跟擔心，因此第一時間透過簡訊、記者會等方式，想儘快提醒並通知所有捐助者，強調兒童家園已正式報警，也再次提醒所有受詐騙者要趕緊完成報案手續，目前等待警方及檢調機關調查，將會持續和詐騙受害者保持聯繫，後續若有調查的最新進度狀況將會互相協助，全力配合。

陳小姐表示，從2019年4月起成為「鎮瀾兒童家園」捐款人，每月都收到捐款收據，沒想到個資會外洩被騙。（記者陳建志攝）

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