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    首頁　>　社會

    陸軍上尉街頭泥醉喧鬧對警狂罵三字經 原來他爸是陸軍副司令

    高雄市鳳山區21日凌晨發生疑似酒後喧鬧事故，警方獲報處理，竟遭賀姓男子狂罵三字經，被警方帶回處理，經查，賀男竟是陸軍564旅上尉，其父親正是剛升任陸軍副司令不到一個月的中將賀政。（本報合成）

    高雄市鳳山區21日凌晨發生疑似酒後喧鬧事故，警方獲報處理，竟遭賀姓男子狂罵三字經，被警方帶回處理，經查，賀男竟是陸軍564旅上尉，其父親正是剛升任陸軍副司令不到一個月的中將賀政。（本報合成）

    2021/08/22 09:50

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市鳳山區21日凌晨發生疑似酒後喧鬧事故，警方獲報處理，竟遭賀姓男子狂罵三字經，被警方帶回處理，經查，賀男竟是陸軍564旅上尉，其父親正是剛升任陸軍副司令不到一個月的中將賀政，賀姓上尉被依公然污辱及妨害公務罪嫌移送法辦。

    鳳山警分局忠孝所於21日01時許接獲民眾報案鳳山區中泰街有妨害安寧事件，經線上巡邏員警到場查看，發現現場31歲賀姓男子走路不穩上前關切，員警發現賀男渾身酒味，且現場查證身分時，賀男因酒醉對員警大聲叫囂，並聲稱其有受傷，隨後對現場執勤員警出口辱罵三字經，警方立即將賀男逮捕並宣讀權利後帶返所偵辦。

    經了解，賀男係與朋友餐敘後至案發現場聊天，疑似因音量過大影響到附近居民作息，故民眾報案通知警方到場，賀男經警方帶返所後，警方通知救護人員到場查看，經檢視無明顯傷勢後，全案依妨礙公務與公然侮辱罪嫌，將賀男移送偵辦。

    賀男在調查的過程，並未表明軍人身分，也沒透露父親的職銜，但員警發現賀身上穿軍方的運動服，而請憲兵單位到場協助調查，才知道賀男為是陸軍564旅上尉，其父親正是剛升任陸軍副司令不到一個月的中將賀政。

    陸軍第八軍團指揮部今（22）日表示，所屬裝甲564旅賀姓上尉受訓休假期間，21日凌晨因酒後喧鬧等行為，遭到場處理員警以妨礙公務等罪移送，對於賀員不當行止，將依「刑懲併行」原則檢討嚴懲；另援引為案例，持恆加強官兵軍法紀教育及營外動態掌握，以維軍譽。（11:38更新）

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    賀姓上尉酒後喧鬧被警方壓制。（讀者提供）

    賀姓上尉酒後喧鬧被警方壓制。（讀者提供）

    賀男被員警壓制在地。（讀者提供）

    賀男被員警壓制在地。（讀者提供）

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