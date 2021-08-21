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    南鐵東移又爆衝突警掛彩 方仰寧坐鎮指揮急調支援

    社運人士李容渝要求看到計劃書才會撤下棉被。（記者王捷攝）

    社運人士李容渝要求看到計劃書才會撤下棉被。（記者王捷攝）

    2021/08/21 22:03

    〔記者王捷／台南報導〕南鐵東移最後一戶黃春香的家準備拆除，鐵工局將黃家窗戶封死避免群眾再次進入，雖然早有收到情資，今晚會有群眾聚集，但警方先拆拒馬、撤回支援，僅留警五分局警力駐守，豈料晚間又爆發衝突，群眾將棉被鋪在鐵絲網上，要求鐵工局交出拆除計畫，否則要闖入，最後鐵工局中工處派員談判，但無法立刻交出計畫想離開，遭學生阻攔，有警員在推擠中掛彩，台南市警察局長方仰寧得知後下令集結警力，坐鎮指揮。

    東移抗議事件今晚舉辦音樂會，警方有接獲情報，但確認鐵工局將黃家封好後，為了讓住戶方便出入，下午決定拆除拒馬，抽離支援警力，僅留五分局一時段派4員協助鐵工局動工，但晚間有聲援群眾看到怪手動工，相當激動，把棉被鋪在鐵絲網上想翻過圍籬，又引燃衝突。

    由於沒有優勢警力，警分局派員協商，要抗議群眾把棉被拿下來、不再翻過圍籬進入施工區。領導群眾的社運人士李容渝要求看鐵工局的計畫書，否則不撤下棉被，但鐵工局人員來協商時，群眾要求立刻要看計畫書，鐵工局人員說有立委已經發文，會依據程序給立委。

    群眾不滿意，要求沒計畫書前不能動工，鐵工局人員解釋，黃家屬於半拆，不需要詳盡計畫，且目前拆除黃家增建部分，依鐵工局評估沒有危險。這引起聲援者抗議，認為黃春香對自己家最了解，黃春香也認為有危險，應該開門讓黃春香進入，查看是否有危險。

    最後談判沒有結果，鐵工局人員想離開，學生手牽手包圍，警方協助鐵工局人員時，爆發推擠，一名警員掛彩，目前警方正集結台南各分局警力。

    鐵工局人員到場與群眾談判，要求立刻看到計劃書並讓黃春香能進入看是否有危險，該員不同意被聲援者砲轟。（記者王捷攝）

    鐵工局人員到場與群眾談判，要求立刻看到計劃書並讓黃春香能進入看是否有危險，該員不同意被聲援者砲轟。（記者王捷攝）

    警方協助鐵工局人員撤離時，與學生爆發衝突。（記者王捷攝）

    警方協助鐵工局人員撤離時，與學生爆發衝突。（記者王捷攝）

    警員掛彩。（記者王捷攝）

    警員掛彩。（記者王捷攝）

    在衝突後緊急調派支援。（記者王捷攝）

    在衝突後緊急調派支援。（記者王捷攝）

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