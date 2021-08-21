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    妻遺囑分配遺產獨厚次子夫質疑遺囑造假 父子對簿公堂

    婦人遺囑交代遺產只分配給3名子女，法院認為侵害丈夫繼承權，依法保障特留分。（資料照）

    婦人遺囑交代遺產只分配給3名子女，法院認為侵害丈夫繼承權，依法保障特留分。（資料照）

    2021/08/21 17:29

    〔記者李立法／屏東報導〕潘婦遺囑交代將遺產依3：1：1的比例分配給次子、長子及長女，並未提到何姓丈夫，何男指遺囑內容獨厚次子應屬造假，故不予承認，次子因而與父親對簿公堂，法官將遺囑送交鑑定為真，判何男敗訴，但何男受「特留分」保障，還是可分得亡妻1/8的遺產，可上訴。

    潘婦2年多前身故後在銀行留下163萬多元存款，潘婦生前曾預立遺囑，交代將其遺產的3/5分配給次子，長子及長女各為1/5，遺囑內容沒有提到何姓丈夫，讓何男很不滿，認為遺囑內容獨厚次子，顯不合理，質疑造假，他不承認該遺囑的真實性。

    次子指出，母親生前與父親感情失和，在10多年前便立下遺囑，若不幸身故，將其遺產分5等份依上訴比例分配給3名子女，遺囑筆跡出自母親之手，不可能造假。

    何男與次子為了遺產分配問題對簿公堂，屏東地院審理期間，何男的長子與長女均未出庭或以書面陳述意見，法官發現潘婦生前曾資助長子購屋，可能因此才訂出其認為較為公平的遺產分配方式，基於慎重起見，法院將該遺囑送交法務部調查局進行鑑定。

    屏東地院指出，該遺囑經鑑定確為潘婦生前親自書寫，但民法規定，遺囑人不得違反特留分的規定，配偶特留分為其應繼分的1/2，也就是遺產1/4的1/2，故何男可分得亡妻遺產的1/8，其餘的7/8遺產應依照遺囑指定比例分配給3名子女，故次子可分得21/40，長子與長女各為7/40，包括潘婦生前銀行存款也以此方式分配。

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