高爾夫球場驚傳人車衝入湖中 打撈1個半小時救起仍回天乏術

新北市黃姓男子今天清晨被發現駕車衝入林口一處高爾夫球場內人工湖，消防單位打撈上岸後，到院仍告不治。（記者吳仁捷翻攝）

2021/08/21 15:59

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市林口某高爾夫球場今天清晨驚傳一輛轎車衝入球場內人工湖，消防單位獲報救援，但將幾沒入水中的車輛拉近岸邊後，發現無人在車內，潛水人員趕抵支援，約1小時後在深約4公尺的湖中撈起駕駛，送醫仍回天乏術，家人得知噩耗崩潰痛哭；至於墜湖原因，仍待進一步調查釐清。

據了解，林口區下福一處高爾夫球場保全今天凌晨約5時30分巡邏到員工停車場，發現一旁約一個籃球場大的人工湖除了漂在湖面的換氣筒，還有露出一截車尾，他湊前一看赫見車輛衝入湖中，連忙報案。

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林口、文化等消防分隊獲報到場，消防員以救助車上鋼索，將失事車輛拉回岸邊，但車上空無一人，此時改由待命的潛水人員下水打撈，耗費近一小時，天色漸亮後，潛水人員約上午7時許，在湖底深約4公尺處發現駕駛，連忙將失去呼吸心跳的男子送醫，但到院急救仍回天乏術。

警方從車上皮包找到68歲黃姓駕駛家人，女兒到場確認後，痛哭失聲，隨即趕往醫院；據了解，黃姓死者近來情緒低落，20日從桃園住處離家後，不知去向。

據了解，事發處為該球場員工停車場旁，研判死者熟悉場內地形，但相關單位沒發現死者留下字句，至於是否因天暗，或不明原因駕車墜湖，仍待檢警進一步調查釐清。

新北市黃姓男子今天清晨被發現駕車衝入林口一處高爾夫球場內人工湖，消防單位打撈上岸後，到院仍告不治；圖為案發現場。（記者吳仁捷翻攝）

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