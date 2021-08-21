高爾夫球場驚傳人車衝入湖中 打撈1個半小時救起仍回天乏術
〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市林口某高爾夫球場今天清晨驚傳一輛轎車衝入球場內人工湖，消防單位獲報救援，但將幾沒入水中的車輛拉近岸邊後，發現無人在車內，潛水人員趕抵支援，約1小時後在深約4公尺的湖中撈起駕駛，送醫仍回天乏術，家人得知噩耗崩潰痛哭；至於墜湖原因，仍待進一步調查釐清。
據了解，林口區下福一處高爾夫球場保全今天凌晨約5時30分巡邏到員工停車場，發現一旁約一個籃球場大的人工湖除了漂在湖面的換氣筒，還有露出一截車尾，他湊前一看赫見車輛衝入湖中，連忙報案。
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林口、文化等消防分隊獲報到場，消防員以救助車上鋼索，將失事車輛拉回岸邊，但車上空無一人，此時改由待命的潛水人員下水打撈，耗費近一小時，天色漸亮後，潛水人員約上午7時許，在湖底深約4公尺處發現駕駛，連忙將失去呼吸心跳的男子送醫，但到院急救仍回天乏術。
警方從車上皮包找到68歲黃姓駕駛家人，女兒到場確認後，痛哭失聲，隨即趕往醫院；據了解，黃姓死者近來情緒低落，20日從桃園住處離家後，不知去向。
據了解，事發處為該球場員工停車場旁，研判死者熟悉場內地形，但相關單位沒發現死者留下字句，至於是否因天暗，或不明原因駕車墜湖，仍待檢警進一步調查釐清。