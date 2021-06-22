半夜群聚爽喝打麻將 台東7人送裁罰

7人群聚吃喝又賭博，警方查獲送辦。（記者陳賢義翻攝）

2021/06/22 19:12

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣局關山分局池上分駐所20日凌晨4點獲報「有人群聚打牌」，趕到現場聽到屋內傳出喧鬧聲，敲門進屋，有人看到警察驚慌竄跑上樓，仍被眼尖員警叫下，共7人在客廳吃吃喝喝又打麻將，雖有配戴口罩，但仍違反規定；全案填具「台東縣政府違反傳染病防治法案件陳述意見紀錄表」移送主管機關裁罰。

目前疫情雖有下降趨勢，但仍三級警戒，少數人不守規定，恐成為防疫破口。池上分駐所接獲舉報「有人群聚喝酒又打牌」，警員蘇姵尹及羅曉薇立刻驅車到場察看，才到門口就聽到喧鬧聲從屋內傳出，敲門告知入屋，屋裡的人看到警察，拔腿就往2樓跑，被眼尖員警喝令下樓，經員警清點，屋內共7人。

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7人指稱，「我們都是租客，疫情期間都沒出門，所以想說就在客廳飲酒打牌消磨時間，就忘了不能群聚的規定，真的很後悔」；雖有悔意，但已明顯違反室內不得超過5人的規定。

關山警分局說，面對看不見的病毒，民眾除外出須全程配戴口罩外，亦要停止室內5人以上、室外10人以上之聚會，將持續清查、勸導及取締，呼籲民眾及業者務必落實政府防疫規定，共同防堵疫情。

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