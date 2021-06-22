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    理專詐28客戶近2億填虧損、玩運彩 落網花到剩40萬

    中國信託銀行南中壢分行管姓行員涉嫌對28名客戶誆稱投資項目詐財近2億元，東窗事發被捕花到只剩40萬餘元，今天與2名黃姓洗錢共犯被桃園地檢署起訴。（記者余瑞仁攝）

    中國信託銀行南中壢分行管姓行員涉嫌對28名客戶誆稱投資項目詐財近2億元，東窗事發被捕花到只剩40萬餘元，今天與2名黃姓洗錢共犯被桃園地檢署起訴。（記者余瑞仁攝）

    2021/06/22 17:44

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕中國信託商業銀行南中壢分行管姓行員，因從事期貨指數投資發生虧損，涉嫌利用擔任邱姓等28名銀行客戶理財專員機會，涉嫌以虛假的投資方案騙取客戶投資，並與自己及2名黃姓友人所申請或掌控的帳戶收受客戶投入的1億9083萬元資金，事後用於填補虧損及下注運動彩券等，待被害人發現有異前往銀行理論而東窗事發，經銀行調查後報案，檢警今年2月發動搜索逮捕管男及2黃姓共犯，扣得僅剩的40萬餘元贓款，桃園地檢署今偵結將3人依詐欺、違反洗錢防治條例罪嫌起訴。

    檢警調查，41歲的管男任職中國信託南中壢分行行員，並擔任銀行客戶的理財專員，因他自行投資期貨指數頻頻虧損，資金周轉不靈，涉嫌鋌而走險從2017年起至2019年間向客戶誆稱銀行有好的投資方案或保險及黃金理財方案，可獲利年利率5%至6%，但須透過他人帳戶投資，詐取28名客戶匯款至管男指定的2名黃姓共犯帳戶，投資款再轉匯至管男個人帳戶，其中1名余姓貴婦個人就投入1億餘元；管男則與經營運彩投注站的50歲黃姓共犯談妥，須將匯入其帳戶內的10%金額投注運彩。

    後因余姓貴婦的兒子發現母親理財情況有異，帶著老母前往銀行理論並要求管男對質，銀行發現事情大條，要求管男陳述與客戶間關係，並清查管男與客戶間的所有金錢流動資料，並訪談被受害客戶後，於今年1月24日前往刑事警察局對管男提出舉發告訴。

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