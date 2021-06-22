中市路樹倒塌壓毀轎車 駕駛受困救出

沙鹿區路樹倒塌壓毀轎車。（記者張軒哲翻攝）

2021/06/22 15:01

〔記者張軒哲／台中報導〕台中地區連續2天大雨，沙鹿區正德路一棵路邊大樹今午突然倒塌，正好壓到停放路邊的轎車，導致駕駛受困，消防隊員到場將駕駛救出，所幸並未受傷，清水警分局員警也到場協助疏導交通，呼籲民眾雨天行車要多留意。

今日中午將近1點沙鹿區正德路13巷有一棵大樹倒下，不偏不倚壓到正好停放路邊的白色轎車，枝葉也波及路邊另一輛轎車，樹幹壓毀白色轎車，車門無法開啟，車內駕駛受困，趕緊報警，消防局派人車到場搶救，鉅斷樹枝後順利救出駕駛，結束一場虛驚。

沙鹿區路樹倒塌壓毀轎車。（民眾提供）

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