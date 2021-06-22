3分鐘血洗診所1死2傷 兇手曾嗆法官「聽說台灣沒死刑」

律師徐承蔭於判決後，代為發表家屬意見。（記者張瑞楨攝）

2021/06/22 13:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中罹患精神病的賴姓男子，3年前到中市牙醫師王冠中開設的診所，找擔任牙醫助理的妹妹未果，遷怒於醫療人員，持刀血洗診所，刺殺牙醫師王冠中慘死，兩名護理師重傷，台中高分院認為他抄佛經、大學成績中等，行兇時曾要護理師「妳去幫醫師」（拯救倒臥血泊的醫師），更一審認為他人性尚未泯滅而免死，判處無期徒刑，引發外界譁然。

對此，死者家屬與被害護理師發表聯合聲明指出，賴男曾對法官說「我聽說台灣沒有死刑」，他們質疑，被害人的命就不是命？希望司法能對犯下人神共憤罪行的惡徒判死刑，保障善良人民權益。

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被害人王醫師家屬等醫事人員聯合聲明，大意如下：

路邊隨機殺一人死刑，診所內連殺三人不用死刑，一位好端端的醫師，就這樣上天堂了；另兩名護理師仍深受神經失能與重鬱症所苦， 「我聽說在台灣沒有死刑！」，本件被告賴姓兇嫌在開庭時這麼跟法官說著。每一次的開庭，都讓犯罪被害人們的心再次被刺傷，賴姓兇嫌一再的辯解與強詞奪理，更曾於法院審理中，使用訴訟技巧，將所有犯罪被害人們請出法庭，這無疑是對犯罪被害人們最大的侮辱，而所謂寬恕，也只是對犯罪被害人們最後尊嚴的踐踏。

當王醫師被兇嫌持刀刃10公分的刀，大力刺向頸部深達9公分的痛，幾乎是全刀刺入！請試著想像：王醫師死前受到極度恐懼及失血過多致死的折磨歷程，當為人子女親手換下滿身是血的父親血衣、當沒有爸爸的畢業典禮；當牙醫助理被殺到神經失能、重鬱症及創傷壓力症候群（PTSD）等，光天化日之下血洗診所，造成犯罪被害人們的家庭破碎，身心承受巨大苦痛，犯罪被害人所受的不公不義不人道的對待，難道犯罪被害人的命就不是命？票票等值，為何命命不等值？

本件賴姓兇嫌在光天化日之下，持刀血洗診所及當場割喉醫事人員等之殘殺的行為，已經符合「公民與政治權利國際公約」第6條所規定「最嚴重的罪行」（the most serious crimes），顯見其行為已是罪無可赦，不判處死刑，有違天理、不足以彰顯公義，而且違反人民成立國家而與國家所訂的「社會契約」，亦即人民冀望對於所為是人神共憤且罪無可赦之徒判處死刑，並永久隔離於社會，藉此保障善良人民的權益。

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