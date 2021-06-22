司法院破天荒開「線上記者會」 說明視訊開庭重要事項

司法院首次召開線上記者會。（記者吳政峰翻攝）

2021/06/22 13:23

〔記者吳政峰／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情警戒全國三級，司法院提出的「傳染病流行疫情嚴重期間司法程序特別條例」18日獲立法院三讀通過，賦予法院遠端視訊開庭的權限。司法院22日破天荒舉辦史無前例的「線上記者會」，說明視訊開庭的重要事項。

司法院22日舉行例行記者會，由司法院發言人張永宏針對司法院因應疫情升級為三級警戒的相關作為進行業務報告，邀請民事廳、刑事廳和行政訴訟及懲戒廳三位廳長與會，就相關業務進行說明。

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張永宏表示，疫情三級警戒期間，司法院及所屬法院除原則上暫緩開庭、實施居家辦公及嚴格加強防疫措施外，同時針對「遠距視訊開庭」制定指引手冊供各法院參考，期能有助開庭順利進行；司法院與行政院會銜提出的「傳染病流行疫情嚴重期間司法程序特別條例」，已於立法院臨時會三讀通過，在兼顧防疫需求之下，維持司法正常運作，實現正義、保障人權。

刑事廳廳長彭幸鳴針對「特別條例」進一步表示，現行刑事訴訟法的「審理程序」未能以遠距視訊開庭進行，因此制定「特別條例」有其急迫性；「特別條例」除擴大遠距視訊適用範圍外，亦鬆綁席位、旁聽、服制、轄區、宣示判決限制、使用科技設備傳送文書、增加停止審判事由、錄影錄音存證筆錄得補行製作等規定，以有效兼顧司法權行使，保障當事人受妥速及公平審判權利，維護程序參與者健康及安全。

民事廳廳長李國增於會中詳加介紹「法院辦理遠距視訊開庭參考手冊」，為疫情期間使用遠距視訊開庭的運作模式、應注意事項及秩序維持等事項，提供法院辦理時的「運用面」參考。

行政訴訟及懲戒廳廳長張國勳則表示，新修正的「行政訴訟法」，即是透過司法E化的推動，在訴訟文書傳送、訴訟進行、遠距審理及收受裁判等各方面，提供民眾更便捷、有效率的資訊服務；在疫情嚴峻情況之下，此次修法更有助於行政法院維持正常運作，平衡民眾健康安全及提供有效權利救濟。

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