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    首頁　>　社會

    不滿前東家拿他的講義受訪 補教名師怒控志光違反著作權

    台北地檢署調查，陳師未曾與前東家約定授課講義的使用範圍，且受訪的訪談大綱是行銷公司所製作，難認定有侵權的犯意，將志光集團負責人張家旗等3人不起訴。 （記者錢利忠攝）

    台北地檢署調查，陳師未曾與前東家約定授課講義的使用範圍，且受訪的訪談大綱是行銷公司所製作，難認定有侵權的犯意，將志光集團負責人張家旗等3人不起訴。 （記者錢利忠攝）

    2021/06/22 13:14

    〔記者錢利忠／台北報導〕曾在知名公職補教業者志光教育科技公司旗下授課20多年的陳姓補教老師，5年前離職後，不滿前東家拿他自創的講義「K書效率術」受訪，控告前東家違反著作權；台北地檢署調查，陳師未曾與前東家約定授課講義的使用範圍，且受訪的訪談大綱是行銷公司所製作，難認定有侵權的犯意，將志光集團負責人張家旗等3人不起訴。

    陳姓補教老師指控，他於2016年離職後，志光集團即不得再使用其著作的講義，不料，前東家卻拿他的講義著作「K書效率術」受訪，並被遠見雜誌前總監徐仁全報導成「志光集團經理張家旗 17招考試必殺絕技」，已涉嫌侵害他的著作權。

    挨告的張家旗及其李姓下屬供稱，2010年8月間，該集團曾舉辦「筆記技巧」講座，當時陳姓教師擔任集團的心理學講師，集團已支付講座的鐘點費用，講座中的講義可供集團合理使用。徐仁全則供稱，他沒看過陳姓教師的著作，該次採訪是外部行銷公司所安排。

    檢方查出，陳姓教師與前東家之間，並未針對授課講義的使用範圍有特別約定，且前東家也有支付授課費用給陳姓教師；徐仁全則不知行銷公司安排的採訪內容，會牽涉到陳師的講義著作，難認定3人有侵權的犯意，因此不起訴。

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