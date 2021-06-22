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    挾怨縱火害死6人4度判死 湯景華聲請撤銷聲押遭駁回

    高院認為，湯男至今否認犯行，但涉殺害6人犯嫌重大，歷審均被判死刑，且湯逃亡可能性高，裁定駁回聲請。（資料照）

    高院認為，湯男至今否認犯行，但涉殺害6人犯嫌重大，歷審均被判死刑，且湯逃亡可能性高，裁定駁回聲請。（資料照）

    2021/06/22 12:44

    〔記者楊國文／台北報導〕新北市男子湯景華，7年前半夜縱火燒機車，害死有官司怨隙的翁姓男子一家6人，法院從一審至更二審，4度依殺人罪判湯死刑，褫奪公權終身，上訴後，最高法院已定7月2日宣判；日前，湯景華以罹患白內障、椎間盤突出等病痛，且不可能逃亡為由，聲請撤銷羈押，最高法院囑託高等法院開庭，高院認為，湯男至今否認犯行，但涉殺害6人犯嫌重大，歷審均被判死刑，且湯逃亡可能性高，裁定駁回聲請。

    湯景華（54歲）2014年4月到新北市三重區一家小吃店用餐，他不滿店方服務態度，在場的老闆友人翁男與他發生口角、拉扯，湯告翁傷害，但法院判翁無罪；湯懷恨在心，2017年3月預謀縱火，買汽油至翁家外放火，翁男的父母、胞姊、叔叔、嫂嫂與堂妹共6人喪身火海，只有表哥一人獲救，至於翁男因當時在軍中服役，逃過一劫。

    從一審、二審、更一審到更二審都認定湯景華犯案手段凶殘，且害死6條人命，犯後未見悔意，共4度判他死刑；上訴後，最高法院本月18日特地召開「生死辯」的言詞辯論，由於正值三級疫情嚴峻時刻，此庭訊採視訊連線方式進行，遠距訊問羈押在台北看守所的湯男。

    湯男辯稱沒有放火，並自稱有精神官能疾病、是神經病，盼求取一條生路；最高檢察署檢察官指出，湯男預謀縱火殺人，且明知公寓只有一個出口，卻於深夜放火，致無辜6人葬身火窟，逃無可逃，湯的犯行屬情節最重大之罪，且他迄今無悔意，建請最高法院駁回上訴，仍應判他死刑，訂7月2日宣判。

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