「疫苗之亂」中檢檢察官擬告南檢檢察長 法務部：尊重地方政府

對於中檢檢察官擬告發涉特權打疫苗一事，南檢檢察長葉淑文上午聲明指已自請上級調查，以證清白。（資料照，記者王俊忠翻攝）

2021/06/22 12:21

〔記者吳政峰／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情警戒全國三級，疫苗僧多粥少，民眾搶打，法務部向中央流行疫情指揮中心申請，把負責相驗遺體的檢察官列入優先接種對象，15日獲准，未料台南地檢署13日就完成施打，引發檢察界的「疫苗之亂」。台中地檢署檢察官洪佳業質疑南檢檢察長葉淑文特權接種，擬告發涉利用職務詐欺罪。法務部22日回應，尊重各縣市政府的疫苗權責。

法務部指出，日前爭取檢察官施打公費疫苗，是依程序函請指揮中心同意，並依指揮中心的回復處理。至於地檢署與當地縣市政府申請結果，屬於縣市政府權責，法務部表示尊重。

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法務部5月行文指揮中心，表示負責外勤的檢察官、書記官、法醫師、檢驗員、檢事官、外勤公務車司機等人，經常需要接觸遺體，染疫風險高，希望能納入優先接種清單；指揮中心15日回函同意，法務部立刻請各地檢造冊，以利指揮中心分配疫苗數量。

未料，南檢超前部署，6月初就向台南市政府申請，把第一線高風險的檢察官列入優先接種名單，獲得南市府衛生局同意，並於13日接種完畢。部分檢察官不滿，質疑南檢「插隊」，吵得沸沸揚揚，爆發疫苗之亂。

洪佳業批評，葉淑文不必輪值處理司法相驗猝死案，卻疑似利用特權、混入第一線人員名單接種疫苗，使全體檢察官丟臉，這「揩油」行為涉嫌利用職務詐欺罪，有不適任檢察長職務的問題，已擬具草稿準備告發。

葉淑文回應，21日下午見洪佳業在體系內部檢察官論壇所刊登擬告發的臆測內容，一字不漏的見諸各大媒體，此種透過媒體未審先判的作法 ，除造成一般民眾誤解司法的公正性外，更傷害司法官視為生命的清譽，令人遺憾，為正視聽，她已於昨天向上級長官提出自請調查，以證清白。但葉淑文未說明自己是否已接種疫苗。

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