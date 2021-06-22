血洗診所1死2傷兇手免死 遺孀痛向總統喊話儘快司法改革

牙醫診所命案的死者遺孀鄒鳳珠向總統喊話，守法的人民，還要如何無止盡的犧牲，到底還要有多少家庭要流血破碎啊？ （記者張瑞楨攝）

2021/06/22 11:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕賴姓男子3年前血洗牙醫診所，找擔任牙醫師助理的妹妹未果，竟持刀血洗診所、連殺3人，殺害牙醫師王冠中，兩名護理師一重傷一輕傷，案發之後他抄寫佛經，法官也認為他大學成績中等，犯案時曾告訴護理師「你去幫醫師」（去救倒臥血泊的死者），認為他尚有人性，三度免他一死，都判決無期徒刑，死者王冠中遺孀鄒鳳珠雖曾上書總統蔡英文，也獲得蔡總統的善意答覆，但她今天面對更一審的無期徒刑判決，心中悲痛向總統蔡英文喊話，「懇請您正視思覺失調傷害人命的議題，以及假藉思覺失調傷害人命，詐騙司法逃避死刑造成的社會效應，儘快司法改革，落實司法正義，這樣我們這些小百姓對司法才會有信心！」，

死者遺孀鄒鳳珠聲明書大意如下：

今天更一審宣判，王醫師被殺案，被告賴男減刑為無期徒刑，沒有判死刑，王醫師的生存權真的沒有被國家保護。台灣司法又再一次要向國人宣告，台灣已經成為精神疾病患者或者有心人士假藉精神疾病之名傷害人命的免死天堂，甚至被告刑責更輕（原來一審判決是無期徒刑加5年監護）。

請繼續往下閱讀...

台灣的死刑至今已淪為擺設的花瓶， 當被害人家屬用盡所有力氣想為無辜受害的親人討一份公道，卑微等待請求司法維護公平正義時，我們的司法卻用萬般可教化的理由，幫加害人逃避死刑！

這個案子，法官可以忽略榮總專業鑑定報告，同意凶嫌拿大學時的成績表現，監獄裡的教化紀錄和抄經紀錄，法官即已心證兇嫌他有悔過之心，只要他有表達一絲絲悔過！不論真心與否？可以視而不見加害人犯案時兇殘行徑，可以不審慎評估兇嫌犯案後的行為表現？可以不在乎被害人的生命權？可以不撫慰被害人家屬失親淌血之痛？

這三年來被告與賴家對我們被害人家屬不聞不問，司法對兇嫌的兇殘行為及毫無悔悟之心，竟然輕輕放下，予以教化之說，如何令人信服？

違法的兇手可以用精精疾病逃避死刑，守法被殺的被害人，卻沒有選擇活著的權利！符合司法的公平嗎？只要殺人就說有精神疾病可以逃死？守法的人民，還要如何無止盡的犧牲，到底還要有多少家庭要流血破碎啊？

或許我人微言輕，但是我衷心再一次懇請政府，再一次懇請總統聽說小老百姓的心聲，台灣社會殷殷期盼的司法是能夠守護善良百姓，生命財產安全的正義司法，不畏強權的正義司法！懇請您正視思覺失調傷害人命的議題及假藉思覺失調傷害人命詐騙司法逃避死刑造成的社會效應，儘快司法改革，落實司法正義，這樣我們這些小百姓對司法才會有信心！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法